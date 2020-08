Se schimbă totul. Klaus Iohannis a semnat legea. Pedepsele vor fi mult mai aspre

Violenţa contra femeilor este “orice act de violenţă bazată pe deosebirea de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau suferinţe fizice, sexuale, sau psihologice, inclusiv ameninţările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea arbitră de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în viaţa privată”, se spune în Declaraţia pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală ONU în decembrie l993.

Violența domestică pedepsită mai aspru de-acum în colo

În România anului 2019, doar în primele luni, conform unor rapoarte ale Poliției, au fost 1.300 de victime ale violenţei domestice, dar dacă am raporta la 12 luni, am constata că am avea un număr și mai mare, alarmant de mare.

Atât numărul de cazuri de violență în familie, cât și numărul de ordine de protecție emise de autorități au crescut, de exemplu, în 2018 comparativ cu anul precedent, conform statisticilor Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), dar cu toate acestea, numărul victimelor care au ales să raporteze agresiunile la poliție a crescut de la an la an.

Dacă ne uităm în urmă, aflăm că în 2017 au fost raportate la poliție un număr de 36.245 de cazuri de violență în familie, din care 3.794 la București, potrivit unui comunicat de presă al IGPR. Prin comparație, în primele zece luni ale anului 2018, un total de 32.696 de astfel de infracțiuni au fost raportate la nivel național, iar 3.424 dintre ele au fost comise la București.

Violenţa de gen este manifestarea cea mai brutală a inegalităţii existente la nivelul societăţii noastre,. Conform unei analize făcute de Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănptate, se spune că ”În cadrul celei de-a IV- a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995, ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi că încalcă şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. ONU defineşte fenomenul ca o manifestare a relaţiilor de putere dintre femei şi bărbaţi care, aşa cum ne arată istoria, au fost întotdeauna inegale.”

De astăzi, acest gen de violențe vor fi pedepsite mult mai aspru, conform unei inițiative legislative, aprobate de Parlamentul României, și aprobată și semnată de președintele Klaus Iohannis.

Pedepsele vor fi mult mai aspre

Noua inițiativă legsilativă mărește pedepsele pentru persoanele care încalcă ordinul de protecție, cu închisoare de la șase luni la 5 ani, față de varianta inițială a legii care prevedea o pedeapsă cu închisoarea de la o lună la un an. În aceeași lege se mai precizează că persoanele care sunt victime ale violenței domestice pot solicita și beneficia de asistență juridică.