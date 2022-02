Se schimbă structura anului școlar? Câte vacanțe ar putea avea elevii din România

Elevii ar putea avea mai multe vacanțe în viitorul an școlar. Ministerul Educației are în vedere o nouă structură a anului școlar, iar una dintre variantele luate în calcul este aceea cu mai multe vacanțe, mai scurte și mai dese. Este posibil ca începând cu noul an școlar, elevii să aibă parte de mai mult timp liber de la școală.

Se modifica structura viitorului an școlar

Autoritățile vor să evite situația în care elevii să fie la cursuri perioade lungi de timp. În prezent, perioada de învățare este de 15 săptămâni legate.

Această variantă este doar una posibilă, iar Ministerul Educației stabilește cum va fi structura anului școlar viitor, conform Digi24.

Anul acesta, elevii nu au avut vacanță între semestre. Primul semestru s-a încheiat într-o zi de vineri iar lunea următoare a început semestrul doi. Totul s-a întâmplat din cauza faptului că elevii au avut vacanță două săptămâni forțată, din cauza pandemiei.

Următoarea vacanță în actualul an școlar este în perioada 15 aprilie – 1 mai, iar vacanța de vară va începe în 11 iunie.

Ce spune ministrul Educației