Se schimbă regulile de tranzit pentru românii care vor să ajungă în Ungaria cu mașina. Amenzile sunt colosale dacă nu le respecți

Vara a sosit, iar sezonul concediilor este în toi. Și cum mulți români aleg să plece în vacanță cu propria mașină, este important să se informeze bine cu privire la traseul ce urmează să îl efectueze, înainte de a porni la drum. Ungaria, de exemplu, a introdus o nouă regulă pentru cei care tranzitează țara și puțini sunt cei care o cunosc. Amenzile sunt colosale dacă nu le respecți.

A început sezonul vacanțelor și foarte mulți români care pleacă în concedii sunt nevoiți să tranziteze Ungaria pentru a ajunge la destinație. Prin urmare, este important să cunoască regulile care se aplică pe teritoriul țării vecine, mai ales atunci când vine vorba de vinietă.

Ei bine, la fel ca oricare alt stat care care impune acest tip de taxă, Ungaria pune la dispoziția cetățenilor, și a vizitatorilor, mai multe variante, care diferă în funcție de perioada de timp, și categoria vehiculului pe care îl conduc.

Preturile variază și ele, la fel ca și modalitatea de procurare, însă un lucru este cert: neachiziționarea unei vignete se pedepsește cu o amendă contravențională, care este mai mare decât taxa inițială.

Cea mai sigură variantă rămâne achiziționarea unei vignete înainte de intrarea în țară, pentru a evita orice neplăceri, întrucât perioada de grație care se acordă din momentul intrării pe un anumit tronson de drum, este, atenție, de doar 60 de minute!

Ei bine, da, Ungaria, noile reguli din țara vecină prevăd că taxa de drum trebuie achitată în maxim 60 de minute de la intrarea în zona taxabilă. În caz contrar, te vei trezi cu o amendă acasă.

Asta a pățit Alexandru Gabriel Hornea, un român care și-a povestit ”pățania” în mediul online. Acesta a explicat că și-a cumpărat vinieta pe autostradă, la 3 ore după ce a intrat în zona taxabilă, și, 6 luni mai târziu, s-a trezit cu o amendă acasă.

„Am avut o surpriză neplăcută la 6 luni distanță după ce am făcut o călătorie și am tranzitat Ungaria. Mai precis, am primit acasă o înștiințare de la un SRL, UAI Inkasso, din Oradea prin care mi se comunica că în 3 Decembrie 2022, la ora 3:31 am am fost surprins de o cameră pe un drum taxabil din Ungaria fără vinieta valabilă.

Tot în comunicare mi se arată adresa camerei. Am făcut un scurt research și am văzut că respectivă camera se află la nici 300 metri de punctul de frontieră dintre Austria și Ungaria.

La respectivă ora, întradevăr, am trecut pe acolo, iar la punctul de trecere a frontierei funcționa un singur ghișeu, iar în așteptare erau aproximativ 30 autoturisme. Am decis să îmi continui călătoria până la prima benzinărie, care era la 80 km distanță.

Acolo, am oprit, m-am odihnit aproximativ o oră după care am făcut plinul autoturismului, am luat vinieta și o cafea. De la momentul la care am trecut frontiera și până când am cumpărat vinieta au trecut aproximativ 3 ore. De acolo am plecat și am ajuns acasă.” a povestit acesta, indignat, potrivit Adevărul.