Se recăsătorește Feli? Artista ne-a vorbit despre viața ei și despre Nora Luna: ”Înfloresc ca femeie!” VIDEO EXCLUSIV

După aproape doi de la momentul în care a decis să pună punct relației cu tatăl fiicei sale, artista simte din nou fiorii unei povești de dragoste. Se recăsătorește Feli? Artista ne-a oferit răspunsul la întrebare, într-un interviu în exclusivitate pentru Playtech Știri. Mărturisiri emoționante despre viața ei și despre Nora Luna, doar în rândurile de mai jos.

Un interviu emoționant, cu dezvăluiri neașteptate despre femeia Feli și mama Feli! În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre trăirile din ultimul an și jumătate și încercarea de a găsi un echilibru între viața personală și cea profesională.

„Cred că după o perioadă de un an și jumătate, în care am fost în rol de mamă și în viața personală, abia aștept acum să intru în aia profesională mai mult. Mie îmi place să cunosc oameni noi! Am zis că nu există echilibru între viața profesională și cea personală, dar acum mă duc mai mult pe profesional că așa simt și la pachet cu Nora Luna mă duc mai mult înspre profesional”, ne-a dezvăluit artista.