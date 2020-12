Se recalculează pensiile! Planul noului ministru Raluca Turcan pentru milioane de pensionari

O comisie inter-ministerială o să fie înființată de urgență, pe data de 28 decembrie, ce are ca scop începerea recalculării pensiilor pe bază de contributivitate, a anunțat, joi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, raluca Turcan, în conferința de presă care a fost organizată după preluarea mandatului, notează Agerpres.

Se recalculează pensiile!

„Aş sublinia subiectul pensiilor, care deja face parte dintr-o măsură pe termen lung pe care o vom urmări ca impact social extrem de important, şi anume că am solicitat echipei ministerului să îmi prezinte structura unei comisii pe care să o înfiinţăm de urgenţă, începând cu 28 decembrie, astfel încât să chemăm reprezentanţii mai multor ministere la masă şi să putem pune pe masa opiniei publice o soluţie care să asigure recalcularea pensiilor pe bază de contributivitate. Vreau să facem un pas mare înainte pe acest subiect, care a fost pronunţat în diferite momente, din nefericire doar în cheie electorală”, a spus Raluca Turcan.

Ce a anunțat pe Raluca Turcan

În plus, pe subiectul majorării pensiilor, ministrul Muncii a mai subliniat că în mandatul său nu o să dea detalii despre regimul de calcul al pensiilor sau momentul majorării pensiilor, ci că va anunţa doar deciziile luate.

„Cât timp voi fi ministrul Muncii, nu voi intra în niciun fel de speculaţii privind regimul de calcul al pensiilor, momentul majorărilor şi aşa mai departe, pentru că ele creează o aşteptare uriaşă în rândul beneficiarilor, şi nu vreau să îi dezamăgim. Aşadar pot să le spun că din această zi, practic prima zi de preluare a mandatului, m-am preocupat să creez acel mecanism instituţional care să ne permită tuturor să ajungem în România la pensii calculate pe bază pe contributivitate şi echitate în sistemul public de pensii. De aici încolo vom anunţa doar deciziile pe care le luăm”, a mai precizat Raluca Turcan, potrivit aceleași surse.

Raluca Turcan, avizată favorabil pentru Ministerul Muncii. Anterior, aceasta a mai declarat:

”Într-un an de criză sanitară și economică, am crescut salariul minim în mod predictibil. (…) Orice creștere trebuie să fie sustenabilă. Dacă ajungem să facem majorări artificiale, vom ajunge să facem rău tuturor oamenilor. Nu are nimeni interesul să dea cu o mână și ia cu două”, a spus ea.

”Noi am dorit (…) ca atunci când venim cu bugetul să dăm toate explicațiile și pentru creșteri și pentru prorogări. Nu vă pot spune acum care va fi soluția”, a mai declarat Turcan.

De asemenea, Raluca Turcan a precizat că susține majorarea alocațiilor pentru copii.