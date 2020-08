Se recalculează pensiile din România. Ce se întâmplă cu cele peste 2.000 de lei. Decizia e fermă!

Cea mai recentă statistică a Casei Naționale de Pensii indică faptul că țara noastră are 4.938.343 de pensionari. Potrivit celor spuse de Elena Cristian, în România nu se plătesc pensii mai mici de 704 lei.

Se recalculează pensiile din România

„Pornim de la numărul total de pensionari, 4.938.343, cea mai recentă statistică, la 31 iulie, publicată de Casa Naţională de Pensii. În România, nu se plătesc pensii mai mici de 704 lei, în acest moment, în august, pentru că din septembrie vor fi altele. Avem 1.128.101 pensionari în această situaţie.

Aceştia vor primi în plus, de la 1 septembrie, adică de marţi încolo, 96 de lei. Ei vor primi 800 de lei pe cuponul de pensie. Pensia minimă garantată va fi de 800 de lei.

Următoarea categorie sunt cei care primesc între 705 lei şi 1000 de lei. Vorbim despre 835.119 pensionari care, începând cu 1 septembrie, vor primi în plus între 99 de lei şi 140 de lei. Am făcut eu câteva simulări. Dacă au 800 de lei acum, vor primi 913 lei. Dacă au 900 de lei acum, vor primi 1026 de lei şi dacă au 1000 de lei acum, vor primi 1140 de lei”, a precizat Elena Cristian la Antena 3.

Categoriile de pensii

Conform spuselor Elenei Cristian, în următoarea categorie sunt incluși 1.272.505 pensionari, iar „majorarea netă este cuprinsă între 140 de lei şi 210 lei”.

„Următorul nivel este între 1000 şi 1500 de lei. Avem, aici, 1.272.505 pensionari, iar majorarea netă este cuprinsă între 140 de lei şi 210 lei. La fel, am făcut câteva simulări. Dacă au, acum, 1265 de lei, vor primi 177 de lei, un punct de pensie. Dacă au 1400 de lei, vor primi 196 de lei.

Cea de-a patra categorie este cuprinsă între 1500 şi 2000 de lei. Aici, avem 873.126 de pensionari. Majorarea este cuprinsă între 210 lei, pentru 1500 de lei, şi 280 de lei, pentru 2000 de lei. Dacă au 1600 de lei, vor primi în plus 224 de lei. Dacă au 1700 de lei, vor primi 230 de lei. Dacă au 1950 de lei, vor primi 273 de lei.

Următoarea categorie este între 2000 de lei şi 3000 de lei. Sunt puţini, 617.078. De aici, începe impozitarea. Am calculat scăzând şi impozitul de 10%, care se aplică pentru tot ce depăşeşte 2000 de lei. Scăzând impozitul, majorarea este cuprinsă între 252 de lei şi 378 de lei. Am făcut nişte simulări şi aici. Un pensionar care are 2200 de lei va primi net 277 de lei. Un pensionar care era 2400 de lei, va primi net 302 lei şi un pensionar care are 2700 de lei va primi net 340 de lei.

Ultima categorie – peste 3000 de lei. Sunt foarte puţini şi reprezintă 5% din totalul pensionarilor. Sunt 212.414. Net, fără impozit, primesc o majorare de 378 de lei”, a mai spus Elena Cristian, pentru sursa citată.