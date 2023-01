Se mărită din nou, la 3 ani după divorț! Ce mare vedetă pe care ai văzut-o la PRO TV a făcut marele anunț VIDEO

Victoria Răileanu, cunoscuta actriță care a interpretat-o pe Micky în serialul ‘Vlad’, de la PRO TV, urmează să se mărite pentru a doua oară. Actrița și-a refăcut viața la patru ani de la divorțul de Conrad Mericoffer, bărbatul care a făcut-o mamă pentru prima dată.

A răsărit soarele și pe strada ei! Victoria Răileanu, cunoscută drept Micky în serialul ‘Vlad’, s-a logodit cu bărbatul care i-a fost alături după divorțul de Conrad Mericoffer. Actrița de 34 de ani a spus DA în vacanța romantică pe care a avut-o la Paris.

Victoria Răileanu formează un cuplu cu Adrian Ștefănescu de aproape 2 ani. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de matrimoniale, iar de atunci au rămas împreună. Recent, cei doi au petrecut o vacanță la Paris, acolo unde bărbatul și-a făcut curaj și a cerut-o de soție. Vedeta a mărturisit că niciodată nu s-a așteptat la acest gest din partea partenerului ei.

„Nu era în plan, cum ar fi fost să știu? Bine, noi am glumit, de mult timp glumim cu chestia asta, cu logodna, știam că o să apară la un moment dat, pentru că a fost un subiect deschis între noi de la început, dar nu știam că se va întâmpla acolo. Asta nu am știut. A fost o surpriză superbă.”, a declarat actrița pentru Impact.ro.

Victoria Răileanu a fost căsătorită cu actorul Conrad Mericoffer. Cei doi au avut o relație de șase ani și jumătate și au împreună un băiat, Carol, în vârstă de cinci ani și jumătate.

Actrița de la PRO TV a recunoscut că s-au mai despărțit o dată, înainte a de divorța definitiv, dar au decis să își mai dea o șansă la vremea respectivă.

„Noi am divorțat și acum trei ani. Am fost despărțiți patru luni. Dar de frica de a nu rămâne singuri, ne-am împăcat. Dar erau lucruri nevorbite, nerezolvate. Nu am reușit să trecem peste unele momente din timpul relației. Vara trecută mi-am propus să mă vindec. Mă rătăcisem. Amândoi am făcut greșeli, amândoi am făcut lucruri bune. Eu am rămas fără resurse. A trebuit să spun: nu mai pot! El a acceptat decizia mea, dar destul de greu”, povestea Vicky.