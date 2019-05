Se mai poate căsători Liviu Dragnea cu Irina Tănase? Ce se mai poate face în penitenciar

Liviu Dragnea e încarcerat la penitenciarul Rahova după condamnarea de trei ani și jumătate de închisoare cu executare. Se știe că fostul lider al PSD, considerat până de curând cel mai puternic om din România, avea o relația cu Irina Tănase, cu care, momentan, nu se mai poate căsători așa cum își dorea.

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, intenționa să se căsătorească în curând cu Irina Tănase, partenera sa mai tânără, cu care are o relație. Primul anunț legat de acest subiect l-a făcut la mitingul de la Craiova, atunci când a dezvăluit și cine ar vrea să-i fie nași.

Aflat pe scenă, Liviu Dragnea a precizat că, „dacă o să fie ce o să fie”, îi roagă pe Claudiu Manda și Olguța Vasilescu să le fie nași.

„Claudiu e un tânăr la care țin foarte mult. Am ținut ca primul miting să fie la Craiova din mai multe motive. Datorită Olguței. Am făcut stadionul în acest oraș. Cred că la Bruxelles va fi unul din cei mai importanți europarlamentari, un om care are experiență, curaj, și mai are un merit”

Liviu Dragnea, aprilie 2019