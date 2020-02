Se întoarce Andreea Berecleanu la PRO TV, după ce a părăsit Antena 1? Răspunsul mult așteptat de fani

După ce a anunțat că va pleca de la Antena 1, fanii i-au transmis o mulțime de mesaje pe Instagram. Dintre acestea, unul o îndeamnă pe prezentatoarea de televiziune să se întoarcă la Pro Tv, acolo unde a lucrat câțiva ani alături de fostul soț, Andrei Zaharescu.

Se întoarce Andreea Berecleanu la PRO TV, după ce a părăsit Antena 1?

Andreea Berecleanu a lucrat la Pro TV în intervalul 1995-2003, unde a prezentat știrile alături de Andrei Zaharescu. Apoi, vreme de 17 ani, aceasta a activat la Antena 1, unde a prezentat și principalul buletin de știri. Anunțul plecării Andreei Berecleanu de la Observator a venit pe Instagram:

„Am stat 17 ani în Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest. Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a pleca dar cred că viața trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea. Voi fi alături milioanelor de oameni cu dragoste și respect mereu, sub diferite forme, și vă mulțumesc pentru toți acești ani. Mulți dintre voi, așa cum mi-ați spus oficial pe rețelele mele de Social Media sau în studiile de piață, dar și pe stradă, față în față, mă considerați un prieten al familiei dv și un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erați telespectatori ai Antena 1, ați ales Observatorul de dragul meu. Această încredere înseamnă enorm pentru mine. Așa cum nu mă dezic de principiile mele, nu mă voi dezice nici de voi! Ne vom întâlni, cu siguranță! Cu dragoste, a voastră, Andreea”, este mesajul Andreei Berlecleanu, postat de contul de Instagram.

Fanii o vor la PRO TV

Dintre miile de mesaje primite, se remarcă însă unul în care aceasta este sfătuită să se întoarcă la Pro Tv.

Astfel că, fanii o îndrumă de frumoasa prezentatoare de știri să se alăture unei echipe de ”profesioniști” de la PRO TV.

Despre plecare acesteia, vedeta a dat și o primă declarație pentru revista Elle:

„Dacă privesc inainte, am alegeri și planuri mai interesante decât politica editorială a unui grup dintr-o stație tv. Și când voi ieși mâine dimineață pe stradă, știu că pot privi pe oricine în ochi. Mi-am croit atât de corect și curat drumul acesta profesional din ultimii 30 de ani, încât am încotro. Acest „încotro” este generic. Dar e cel mai important”, a precizat pentru Elle Andreea Berecleanu.