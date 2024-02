Se dau vouchere de 10.000 de lei românilor care stau la curte. Cine poate lua banii

Statul pregătește un program prin care se vor oferi ajutoare financiare importante românilor. Se dau vouchere de 10.000 de lei celor care stau la curte. Ce precizări a făcut recent Ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Anunț important de la Guvern pentru foarte mulți români. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că un nou proiect creat pentru a ajuta populația a intrat în linie dreaptă și ar putea fi inaugurat chiar din primăvara acestui an.

Programul „Rabla pentru sobe” are un buget de 500 de milioane de lei și vizează sprijinul acordat pentru achiziționarea de aparate destinate încălzirii locuințelor, adresându-se locuitorilor din comunele situate în 27 de județe, conform prevederilor Legii montane nr. 197/2018.

„Am avut ieri (marţi, 27 februarie 2024, n.r.) o întâlnire cu colegii de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi în cadrul acestei întâlniri am validat toate observaţiile primite ca urmare a dezbaterii publice pe care am făcut-o tot la sediul Ministerului Mediului. Acele observaţii s-au referit cu precădere la normele de siguranţă la incendiu, mai ales în legătură cu aceste echipamente. Noi am decis să extindem lista echipamentelor considerate eligibile, lista cheltuielilor considerate eligibile şi cu acele costuri legate de instalarea unui coş de fum care să pună în siguranţă soba respectivă.

Programul este în linie dreaptă. Probabil că în decurs de câteva zile se va reuşi centralizarea tuturor celor discutate deja, urmând ca tot în această primăvară să putem să demarăm acest program. Aş reaminti doar faptul că vom dezvolta şi aplicaţia informatică pe care AFM-ul o are deja ca urmare a acestui nou program pe care nu l-am finanţat până acum, dar în orice caz, nu pierdem timpul. Suntem în grafic cu tot ceea ce ne-am propus şi important este ca în sezonul rece al anului acesta, beneficiarii, cei care vor obţine această finanţare, să se poată bucura de aceste echipamente. Asta înseamnă că, până la iarnă, va trebui să deschidem apelul, să permitem oamenilor să se înscrie, să permitem firmelor să instaleze acele sobe şi, bineînţeles, să le decontăm”, a declarat ministrul Mediului, la finalul ședinței de Guvern.