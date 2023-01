Se dau mai mulţi bani pentru români. Indemnizaţia de şomaj şi aceste alocaţii cresc, anunţul a fost făcut ministrul Muncii

Finalul lunii ianuarie aduce vești bune pentru foarte mulți români. Marius Budăi, ministrul Muncii, a anunțat că statul va acorda mai mulți bani anumitor categorii de cetățeni. Unele alocații și indemnizația de șomaj cresc.

În condițiile în care veniturile multor români nu reușesc să țină pasul cu ritmul scumpirilor din ultimele luni, ministrul Muncii a venit recent cu o serie de precizări importante.

Marius Budăi a anunțat că valoarea indemnizațiilor sociale – indemnizația de șomaj, alocația lunară de plasament, alocația pentru susținerea familiilor – va crește în funcție de rata inflației, astfel încât majorarea va fi aplicată după sfârşitul primului trimestru, moment în care autoritățile vor avea primele date referitoare la inflaţia pe anul în curs.

Ministrul a vorbit și despre implementarea cerințelor din PNRR în noile legi ce vor viza pensiile, menționând, din nou, posibilitatea unor negocieri cu organismele financiare internaţionale.

„Am avut o lege 127 pe care nici acum nu o înțeleg de ce unii au pus-o sub paranteze si sa o treaca in PNRR. Aveam o lege si daca aplicam lucrurile erau rezultate. Asta este situatia, trebuie sa mergem pe acest drum, am scris si in programul de guvernare. Pornim de la lege, pentru ca si specialistii au spus ca legea este buna.

Dupa ce voi avea agreate principiile de baza, o sa chem sindicatele la discuții, am promis public. Pentru ca asta trebuia facut si la crearea PNRR, numai ca atunci nu s-a discutat cu partenerii sociali, cu sindicatele, cu patronatele, cu opinia publica, cu partidele. Daca s-a facut atunci aceasta greseala, nu vreau sa o facem din nou si noi, PSD, nu o s-o facem si avem sustinere in coalitie.”, a mai spus Marius Budăi, pentru sursa citată.