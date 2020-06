Se dau bani de la stat. Cum pot românii să primească o sumă uriașă

Românii ar putea să beneficieze de o sumă considerabilă din partea statului. Ce trebuie să facă aceștia pentru banii de la stat? Care este anunțul oficialilor?

Românii pot beneficia de sume mari de la stat, dacă se supun acestei schimbări. Statul oferă oricărui om care trece de această condiție 10.000 de euro. Suma vine în atenția șoferilor care își doresc achiziționarea unei mașini electrice în stare nouă. În acest context, cetățenii primesc ajutor pentru a cumpăra un astfel de autovehicul în favoarea celui clasic pe benzină sau motorină. Sumele sunt sub formă de primă în valoare de 4.000 de euro la achiziția unui vehicul hibrid.

Mașina trebuie să nu fie înstrăinată timp de un an, lucru care va ajuta autoritățile să se asigure că automobilul proaspăt cumpărat și cu ajutorul statului rămâne în țară. Românii au fost receptivi la noua inițiativă, așa că în doar trei luni au solicitat 1.225 de tichete pentru mașini elcectrice. Amintim că în urmă cu un an au fost rezervate 1.000 de mașini în cadrul aceluiași program. Cele mai multe solicitări, însă, au revenit programului Rabla Clasic – aproximativ 20.000 de mașini. Bugetul de atunci a pus la bătaie scoaterea a 3.000 de mașini electrice și hibride pe șosele.

„Rabla PLUS se dovedeşte a fi un program de succes, în ciuda problemelor din industria auto, generate de pandemie. Este primul an din istoria celor două programe Rabla Clasic şi Rabla PLUS când, cel din urmă, are rezultate mai bune decât primul, raportat la numărul total de maşini disponibile prin ambele programe. Pentru Rabla Plus bugetul pentru acest an creşte de la 95 milioane la 140 milioane lei, urmând ca în acest an să finanţăm minim 3.000 de maşini electrice, pe lângă dezvoltarea reţelei naţionale de încărcare”

Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor (Sursa: Mediafax.)