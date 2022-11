Se dau 150 de lei în plus pe lună ca ajutor. Klaus Iohannis a promulgat legea chiar azi

În orice stat din lume, performanța este apreciată, salutată și remunerată pe mesăruă. Dacă mai punem în acest rețetar și copii, atunci cu atât mai mult, aceștia sunt motivați, inclusiv financiar. Au existat astfel de recunoașteri ale performanțeșlor copiilor. De azi li se mai adaugă 150 de lei în plus ca ajutor, după ce președintele a semnat decretul.

Copii cu performanțe merită stimulați și financiar

Când vine vorba de performanțele copiilor români, nu de puține ori am auzit de rezultate remarcabile, indiferent de ce plan am vorbi. De la robotică, chimie, matematică și, de cele mai multe ori sport, numărul acestora este considerabil.

În legislația românească există specificată ideea de stimulente financiare pentru copii merituoși, numai dacă ne aducem aminte de bursele acordate în sistemul educașional preuniversitar.

De asemenea, există astfel de stimulente și pentru copii performanți din sportul românesc. Dar, conform unui proiect de lege care aduce amendamente la Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, performanța va beneficia de bani în plus.

Proiectul a fost generat de parlamentarii PSD și depus spre discuții și aprobare în octombrie 2021. Conform justificărilor din proiect, parla,emtarii argumentau necesitatea acestui amendament, spunând că:

„Pentru a avea o motivare in sistemul sportiv trebuie sa avem si o miza corespunzatoare muncii acestora. Obtinerea rezultatelor sportive notabile la competitiile de mare anvergura precum campionate Europene, Mondiale, cat si la Jocurile Olimpice are nevoie de stimulent financiar primit din partea statului inca de la inceperea activitatii sportive de performanta, mai exact de la nivel de juniori pentru participare la competitii sportive nationale si internationale oficiale.”

Prin amendament, parlamentarii PSD au propus 150 de lei în plus pe lună ca ajutor, sub forma unor vouchere. „Tichetele de sportiv vin astfel in ajutorul acestora, fiind un stimulent financiar in randul copiilor legitimati la structurile sportive privind practicarea sportului de performanta la nivelul eel mai inalt pe categoria sa de varsta si specific fiecarei ramuri sportive.”, se mai arată în justificarea amendamentului.



Tichetele de sportiv aprobate prin decret de președinte. 150 de lei în plus pentru performanță

După mai bine de un an de la inițierea proiectului, astăzi Administrația Prezidențială a anunțat semnarea decretului privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000 (PL-x 468/18.10.2021).

Prin promulgare, amendamentul depus de PSD devine cu caracter obligatoriu, mai ales pentru copii care fac sport de performanță. Legea stipulează clar condiția ca acești copii să fie legitimați la un club sportiv din România.

După publicarea decretului în Monitorul Oficial, legea va deveni activă, începând cu data de 1 ianuarie 2023, dar nu va avea efect retroactiv.