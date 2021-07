Se acordă zi liberă pentru vaccinarea Covid? Legea e clară

Legislația referitoare la tot ceea ce este legat de pandemia covid și ramificațiile acesteia de-abia acum începe să prindă contur în România. Pe 26 iulie a fost publicată în Monitorul Oficial o nouă lege cu privire la raportul dintre angajat și angajator legat de vaccinarea covid. Legea a intrat de astăzi în vigoare.

Anul 2020 și, implicit pandemia, a luat majoritatea statelor pe nepregătite. Statele europene mai puternice s-au adaptat din mers la situația critică și au reușit să-și adapteze sau să creeze noi cadre legislative pentru cetățenii lor. În România, din păcate, anul trecut a scos la iveală un gol imens legislativ, mai ales din punct de vedere medical.

Pe parcursul anului trecut, golul legislativ s-a văzut mai ales când vine vorba de celebrele de-acum, măști de protecție. Ministerul Sănătății și inspectorii săi, pe de-o parte, și cadrele medicale pe de altă parte, aveau noțiuni diferite despre cum trebuiau catalogate măștile de protecție.

Nu exista cadrul legal privind achiziția acestora, majoritatea fiind catalogate ca măști chirurgicale și nu măști de protecție. Odată cu stabilizarea situației autoritățile au început să umple aceste goluri din legislație.

După apariția vaccinurilor, trecând peste obligativitatea lor și peste datele tehnice precare, nici aici nu a existat un cadru legal care să apare și să ajute cetățenii care se vaccinau și se vaccinează în continuare.

Încă din ianuarie 2021, a existat un proiect de lege pe masa parlamentarilor, proiect ce are legătură directă cu drepturile angajaților în raport cu procesul de vaccinare covid și angajatorii acestora.

Legea 221/2021 prevede dreptul angajatului de a beneficia de cel puțin o zi liberă pentru vaccinarea covid. Conform legii angajatorul, odată ce primește documentele doveditoare, este obligat prin noua lege să acorde acest drept al angajatului.

Legea obligă, astfel, angajatorii, chiar dacă respectivul angajat este indispensabil, să i se acord ziua liberă pentru a se putea vaccina cu prima și, respectiv, a doua doză de vaccin.

„a) cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul angajatilor din sistemul public si privat;

b) cate o zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul elevilor si studentilor;

c) cate o zi de permisie, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul cadrelor militare in activitate si al soldatilor si gradatilor profesionisti.”, se spune în Legea 221/2021 ce a intrat de astăzi în vigoare.