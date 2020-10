Scoțienii l-au desființat pe Ianis Hagi. Jurnaliștii britanici, reacție fără precedent

Ianis Hagi, criticat de scoțieni. Presa din Regatul Unit l-a pus la zid după evoluția din Europa League.„Steven Gerrard se aștepta la soluții din partea lui, dar el nu le-a oferit.”

Ianis Hagi este criticat după prestația din meciul dintre Rangers și Lech Poznan, din etapa a doua a grupelor Europa League. Internaționalul român nu a fost iertat de scoțieni pentru evoluția modestă, oferindu-i nota 4. „Steven Gerrard se aștepta la soluții din partea lui, dar Ianis nu le-a oferit. A ratat o ocazie în startul meciului, n-a reușit să țină de minge și nu a avut ritm”, notează The Scottish Sun.

🐃 @morelos2106 equalled Ally McCoist’s European goalscoring record for Rangers with his 21st goal this evening.#ElBufalo pic.twitter.com/mkoJqIu33q

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 29, 2020