Schimbările din viața Valentinei Pelinel de când a devenit soția lui Cristi Borcea. Ce a dezvăluit

În urmă cu patru ani Valentina Pelinel devenea doamna Borcea. De-atunci și până astăzi, cei doi au reșit să-și construiască o familie demnă de invidiat. Valentina Pelinel șI Cristi Borcea au împreună trei copii. E vorba de Milan, de 5 ani, Indira Maria şi Rania Maria, de 2 an şi 10 luni. Cu alte cuvinte, Valentina se consideră o femeie fericită și împlinită.

Viața Valentinei Pelinel s-a schimbat cu 180 de grade din momentul în care a intrat în relația cu Cristi Borcea. Celebrul afacerist venea după trei căsnicii, având deja 6 copii cu Mihaela Borcea, Alina Vidican și avocata Simona Dana Voiculescu. Asta nu a împiedicat-o pe valentina pelinel să-și asume rolul de viitoare soție. De altfel, doamna Borcea, recunoștea cu ceva vreme în urmă că știa în ce se bagă și că-i va schimba total viața.

„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de…și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete.

Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc.

Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus soția lui Cristi Borcea.