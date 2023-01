Schimbările care au loc începând cu ianuarie 2023. Românii vor scoate şi mai mulţi bani din buzunar

Deși n-am vrea să vă stricăm începutul de an, dar realitatea este asta din păcate, și anume schimbările care au loc începând cu ianuarie 2023. Conform mai multor decizii, de ordin fiscal, românii vor scoate şi mai mulţi bani din buzunar în acest an, chiar din prima parte a acestuia. Lista este una cuprinzătoare, și vorbim de la majorări de taxe și impozite și până la scăderi sau creșteri de TVA.

Care sunt schimbările care au loc începând cu ianuarie 2023

Dacă anul 2022 a fost un an fără multe modificări de ordin fiscal, 2023 anunță un pachet de măsuri care au intrat, sau vor intra, în vigoare din această lună. Schimbările care au loc începând cu ianuarie 2023, vor determina mulți români să scoată și mai mulți bani din buzunare, pe de-o parte, iar pe de alta, va înlesni, într-o oarecare măsură, anumite aspecte economice.

Așa se face că, de la 1 ianuarie 2023, a intrat în vigoare, de exemplu, prin Ordonanța 16, taxarea dividendelor ce vor fi încasate de cei care au bani depuși la Pilonul II de pensii private. O altă măsură intrată în vigoare din acest început de an, este majorarea salariului minim brut la care se adaugă și cei 200 de lei neimpozabili.

Cu alte cuvinte, vorbim de una caldă, una rece. Dar, în cazul acestei majorări, conform unor calcule, cei care iau un salariu brut de peste 3001 lei, vor încasa mai puțini bani, chiar cu acei 200 de lei neimpozabili.

Mergând mai departe, cei din HoReCa vor avea parte de o impozitare pe venit din acest an, sau pe profit. Rămânem în același domeniu, deoarece tot de la 1 ianuarie 2023 se modifică cota de TVA, de la 5% cât era până anul trecut, la 9%. Măsura va fi aplicată la serviciile de restaurant, catering, și pentru activitățile de cazare hotelieră.

Tot în această perioadă a intrat în vigoare și majorarea TVA-ului la băuturile cu conținut de zahăr, acesta crescând de la 9%, cât a fost până la 31 decembrie 2022, la 19% în acest an. Cu alte cuvinte, vom plăti mai mult pentru orice sticlă de băutură cu conținut de zahăr.

Pe de altă parte, măsura scutirii de impozit a salariilor bugetarilor din domeniul IT, conform unei decizii luate pe final de an, se va atribui și absolvenților unei unități de învățământ cu studii superioare, sau de studii medii ce au absolvit examenul de bacalaureat și sunt studenți la universități acreditate. Măsura a fost simplificată, fiind vorba de OMFP 433/2022, adoptat tot pe final de an 2022.

Românii vor scoate şi mai mulţi bani din buzunar

Conform unui alt document, românii care vor închiria imobile nu vor mai avea parte de cota forfetară de 40%, și vor avea obligativitatea ca în termen de 90 de zile de la încheierea unui contrat în 2023 să-l înregistreze la ANAF. Cu alte cuvinte nu se va mai plăti acel 6% impozit, ci valoarea va crește la 10% la suma specificată în contractul de închiriere.

Rămânând în zona de imobiliare, conform unei decizii a Ministerului de Finanțe, se reduce din ianuarie 2023 plafonul de TVA la 5%. Cu alte cuvinte scade plafonul impus până la 31 decembrie, de la 700.000 de euro, la 600.000 de euro, pentru persoanele fizice, și se aplică și limitarea TVA-ului la acest procent de 5%.

Tot din 2023, bacșișul nu va mai scăpa neimpozitat, existând obligativitatea restaurantelor de a avea pe bonul fiscal suma aferentă și impozitul. O altă obligativitate, în ceea ce privesc restaurantele, este că anterior emiterii bonului fiscal, să emită o notă de plată clienților în care să fie ales, de către client, procentul de bacșiș acodat, între 0 și 15%, din valoarea totală a consumației. În funcție de procentul ales de client, noua măsură spune că „Impozitul pe venit (de 10%) datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către firme și se achită la bugetul de stat. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.”