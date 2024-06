Schimbarea radicală pe care a făcut-o Costi Ioniță în viața lui. Alimentul de care nu se mai atinge de 12 ani

Costi Ioniță a făcut parte din trupa de mare succes Valahia, dar a renunțat și a plecat în America, unde lucrează cu nume mare din muzica internațională. Vedeta și-a schimbat radical stilul de viață și are un aliment pe care nu îl mai consumă de 12 ani. Iată ce nu mai mănâncă artistul.

La începutul anilor 2000, Mihai Trăistariu, Costi Ioniță și Dorin Topală făceau furori cu trupa Valahia. Câțiva ani mai târziu, grupul muzical s-a destrămat, iar Costi Ioniță a ales să-și încerce norocul în America. Celebrul producător muzical a dat lovitura, fiind cunoscut pentru colaborările sale cu artiști internaționali precum Mohombi, Faydee și Shaggy.

Costi Ioniță și-a schimbat complet stilul de viață la recomandare unui reputat chirurg român. A ales să renunțe la un aliment, dar pentru a se menține în formă el face și sport. Artistul a dezvăluit ce nu mai mânâncă deloc de 12 ani și ce l-a făcut să ia această decizie radicală.

”De 12 ani nu mănânc carne. Niciodată carne, niciodată mortăciune de 12 ani, din când în când mai scap așa, câte un lapte. A fost o perioadă în viața mea în care deodată, așa, s-a întâmplat o chestie foarte ciudată.

Și un medic chirurg, foarte greu am ajuns la el, i se spunea Dumnezeu, domnul Dumnezeu, și dânsul îi opera pe toți, și pe președinții României. Și s-a uitat pe un RMN și mi-a zis, nu mai mănca carne. Domne, dar dumneavoastră sunteți chirug, că și eu am venit de la aceeași facultate. Nimic, doar verdețuri…Nu era guru, era domnul chirurg la care ajungeai greu. Mânânc năut, am și o seră, am acolo tot, tot. Și am și o mică livadă”, a spus Costi Ioniță la emisiunea ”Vorbește lumea”.