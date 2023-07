Schimbarea majoră anunțată de Loteria Română. E oficial, ce se întâmplă cu biletele

Loteria Română trece printr-un proces de digitalizare. Pentru prima dată în istorie, biletele la Loto vor putea fi cumpărate online. Cei interesați vor putea cumpăra biletele din aplicația AmParcat. Însă, aceasta nu este singura aplicație de unde oamenii își vor putea cumpăra bilete la loto.

În curând, biletele la Loto vor putea fi cumpărate și online. Potrivit Directorului General al Companiei Naționale Loteria Română, Ionuț-Valeriu, procesul de extindere a vânzării de bilete a început încă de anul trecut.

„Vânzarea de bilete online prin canalele partenerilor noștri a început ca idee de proiect anul trecut. A durat o perioadă de timp până am putut crea cadrul necesar pentru a implementa acest proiect. La începutul acestui an am încheiat parteneriatul cu primii parteneri care s-au arătat interesați de acest proiect, iar în 5 iunie am lansat cu succes, pentru prima oară în istoria Loteriei Române vânzarea de bilete online”, a afirmat Ionuț-Valeriu Andrei, Directorul General al Companiei Naționale Loteria Română pentru Digi24.