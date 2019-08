Schimbarea la față. Tradiții și obiceiuri în această zi. Ce nu este bine să faci. Aduce mare ghinion

Schimbarea la față a Domnului, cunoscută și sub denumirea de Probojenia, regăsită în calendarul ortodox și cel romano-catolic, este prăznuită pe 6 august. Tradiții și obiceiuri în această zi. Ce nu este admis să faci?

Schimbarea la față a lui Iisus Hristos este un eveniment descris de Evangheliile sinoptice, în care El se schimba la față pe Muntele Tabor. Iisus devine strălucitor, vorbește cu Moise și este numit Fiul lui Dumnezeu, fiind și una dintre minunile lui Iisus precizate în Evanghelii. De altfel, miracolul este unic, comparativ cu celelalte care apar în Evanghelii în sensul că efectul lui se produce asupra lui Iisus. Toma de Aquino, călugăr dominican, teolog, filosof și doctor al Bisericii, a considerat schimbarea la față cel mai mare miracol în sensul că el completează botezul și ne arată perfecțiunea vieții în Rai.

„Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una.

Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”. Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți” — Matei 17:1-9.

Tradiții și obiceiuri