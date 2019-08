Schimbarea la Față a Domnului, 6 august. De ce nu e bine să te cerți astăzi

Schimbarea la față a Domnului sau Probojenia, este regăsită în calendarul ortodox și cel romano-catolic pe data de 6 august. Printre obiceiurile care s-au păstrat din bătrâni pentru această zi se numără și recomandarea de a nu te certa. De ce nu este admis să faci asta?

Schimbarea la Față a Domnului, 6 august. Tradiții și obiceiuri

Schimbarea la față a Domnului este un eveniment descris de Evangheliile sinoptice, în care Iisus Hristos se schimbă la față pe Muntele Tabor. Astfel, El devine strălucitor, vorbește cu Moise și este numit Fiul lui Dumnezeu, fiind și una dintre minunile lui Iisus precizate în Cărțile Sfinte. Miracolul unic este tradus de Toma de Aquino, călugăr dominican, drept completarea perfecțiunii vieții în Rai.

„Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”.

Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți”, Matei 17:1 – 9.

De ce nu e bine să te cerți astăzi

Despre această zi sfântă se spune că este hotar pentru vară și este privită ca începutul toamnei. În popor, se spune că, desigur, ca în oricare altă sărbătoare nu e voie să speli haine, să faci activități casnice, în general, însă nu e bine nici să te cerți. Dacă porți discuții în contradictoriu astăzi, se zice că tot în ceartă o vei ține până la finalul anului.