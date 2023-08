Schimbarea la Față 2023, pe ce dată pică și care este semnificația acestei sărbători

Pe ce dată pică Schimbarea la Față 2023 și care este semnificația acestei sărbători? Această sărbătoare creștină este foarte importantă, iar în popor mai este denumită și „Obrejenie” sau „Pobrejenie”.

Schimbarea la Față 2023 este sărbătorită de Biserică și de credincioșii de pretutindeni pe data de 6 august, în Postul Adormirii Maicii Domnului. Este singura zi din timpul postului în care creștinii au dezlegare la pește. De asemenea, marchează ziua în care începe tranziția dintre vară și toamnă.

Schimbarea la Față reprezintă ziua în care Iisus și-a arătat partea Dumnezeiască, pe Muntele Taborului, Apostolilor săi. Potrivit Bisericii, aceștia au fost învăluiți într-un nor de lumină în timp ce Iisus se ruga.

În timp ce se aflau pe muntele Tabor, Iisus se ruga, iar Apostolii au fost treziți de o lumină puternică și o priveliște nemaivăzută. Chipul Mântuitorului s-a schimbat, fața Lui strălucea ca soarele, iar hainele Lui s-au făcut albe ca zăpada.

În această lumină, doi bărbați stăteau de vorbă cu Iisus despre patima și moartea Sa în Ierusalim. Este vorba despre cei doi mari proroci ai Vechiului Testament: Moise și Ilie. Văzându-i fața Dumnezeiască a lui Iisus, Sfântul Apostol Petru a spus:

„Doamne, bine este sa fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una” (Matei 17, 4). Atunci, un nor luminos i-a umbrit şi s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L” (Matei 17, 5).

Icoana Schimbării la Față a Domnului reprezintă vizual momentul în care Iisus și-a arătat fața Dumnezeiască. Mântuitorul se află în mijloc, purtând un veșmânt alb, iar la picioarele acestuia se află Apostolii Petru, Iacob și Ioan și cei doi proroci ai Vechiului Testament, Ilie și Moise.

Potrivit Bisericii, Iisus Hristos a vorbit cu Moise și Ilie despre suferința și moartea pe care avea să o îndure în Ierusalim. O tradiție spune că prima icoană pictată de un iconograf trebuie să fie Icoana Schimbării la Față, pentru ca lumina pe care Apostolii au văzut-o să-i facă inima să strălucească de Slava lui Iisus.

Schimbarea la Față a Mântuitorului este descrisă și în Evanghelie, momentul în care Iisus își arată fața Dumnezeiască pe Muntele Tabor. Evenimentul mai este denumit și „Transfigurarea Domnului”. Mântuitorului devine strălucitor și este numit Fiul Lui Dumnezeu, fiind una dintre minunile lui Iisus menționate în Evanghelii.

Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una.

Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”.

Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți. – Matei 17:1-9.