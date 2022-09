Schimbare uriașă în viața Deliei Matache. Decizia radicală pe care a luat-o artista

Schimbare în viața Deliei Matache! Una din cele mai iubite cântărețe de la noi a făcut un anunț neașteptat. Fanii au rămas surprinși de cele spuse de vedetă. ,,De azi nu mai trecem peste suflețelul meu”, a susținut solista. Vestea a fost oferită de jurata de la emisiunea ,,iUmor” chiar pe rețelele de socializare. Ce modificări apar de acum în viața celebrei blondine? Nimeni nu se aștepta la asta.

Delia a făcut un anunț neașteptat pe rețelele de socializare. Blondina ține des legătura cu fanii în special în mediul online. Aceasta este una din cele mai ascultate și apreciate artiste de la noi, iar pe lângă muzică are și proiecte TV. Mai exact, artista este jurată în două proiecte speciale.

Numărul celor care vor să o vadă măcar o dată în persoană este acum cu mult mai mare. Deși se află în fața reflectoarelor din adolescență, blondina susține că nici până acum nu s-a obișnuit cu statutul de persoană publică și că există multe detalii care nu îi plac.

Delia nu adoră să se comporte ca o vedetă nici atunci când se află pe scenă sau în fața camerelor de filmat. Ea a subliniat că respectul față de admiratori există, dar are și aceasta nevoie de o viață liniștită, departe de ochii curioșilor. Blondina a luat acum atitudine pentru că s-a săturat de obligațiile impuse de statutul pe care îl are.

Totul a început de la faptul că de curând aceasta a refuzat pentru prima oară o persoană care s-a apropiat de ea cu dorința de a imortaliza momentul special. Jurata de la emisiunea ,,iUmor” a mai mărturisit că oamenii nu știu în general cum să primească un ,,nu”. Solista și-a promis ca de acum să schimbe acest lucru și să facă doar lucrurile pe care le simte.

,,Ieri am zis primul nu… la ”hei, vreau să facem o poză”. Am reușit! Hai doamne ajută! A fost ciudat pentru că oamenii nu știu să primească ”nu”. Învățăm! Am o problemă mare cu acest ”nu” pe care nu pot să-l scot pe gură.

Stau ca bleaga, având senzația că ăsta e scopul existenței mele. Să mulțumesc eu tot ce respiră. De azi nu mai trecem peste suflețelul meu. Nu vrea el, nu facem. Nu e nu!”, a scris Delia pe pagina sa de Instagram.