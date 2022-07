Schimbare radicală în viața Alinei Sorescu după divorț. Chiar ea a făcut marele anunț

Schimbare radicală în viața Alinei Sorescu după divorț. Chiar ea a făcut anunțul, după ziua sa de naștere. Recent, artista a împlinit vârsta de 36 de ani și a sărbătorit alături de evenimentul alături de apropiați, însă fără soțul ei, Alexandru Ciucu, cu care se află încă în plin proces de divorț.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt acum în plin proces de divorț, după 12 ani de mariaj. Cei doi au împreună două fetițe, care au rămas, momentan, în custodia mamei. Alina Sorescu a luat decizii în ce privește viața personală, dar mai ales în privința fetițelor sale.

Actele de divorț au fost depuse la începutul acestui an, însă zvonurile legate de divorțul Alinei Sorescu și Alexandru Ciucu au circulat de anul trecut. Cele două fiice ale cuplului, Elena Carolina și Ana Raisa, au rămas alături de artistă, întrucât instanța a decis ca acestea locuiască în continuare cu mama lor, iar tatăl le poate vizita de câteva ori pe lună, programul de vizită fiind stabilit de comun acord.

La ora actuală, Alina Sorescu se concentrează pe muzică și pe creșterea fiicelor sale. Recent, artista a împlinit 36 de ani și a sărbătorit pentru prima dată fără soțul ei, însă alături de părinți, de fetițe și de câțiva prieteni. Artista se află acum în vacanță și are mai multe planuri pentru vara aceasta. Mai precis, Alina Sorescu vrea să își petreacă timpul alături de copii la munte și la mare.

„Fiecare an e diferit, fiecare an este altfel în felul său. Am simțit solidaritatea oamenilor care mi-au fost alături în toate momentele. Acum, în perioada asta de vară, e mai liniște. Lucrurile merg așa cum au pornit, dar sperăm că într-o manieră firească, așa cum e firesc să fie acum. Nu există vreo schimbare între timp. Am vrut să fiu fericită de ziua mea, să mă gândesc că totul e bine și să iau partea bună a lucrurilor.

Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam. Am observat că lucrul ăsta se simte. Simte toată lumea schimbarea asta la mine, o schimbare în sensul bun. Am mai multă încredere că ceea ce simt eu că e bine. Îmi doresc să fiu bine, evident, că nimeni nu își dorește să plângă. Nu cred că e cineva să își dorească asta. Sunt și momente, iată, din care trebuie să înveți. Nu vreau să mă gândesc acum la regrete, deocamdată simt că e un moment din care trebuie să învăț. Mai vedem, a spus ea, recent, la tv, potrivit Wowbiz.