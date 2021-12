Schimbare majoră la TV! Ce pot vedea românii în colțul ecranului, în curând

Schimbare majoră la TV. Iată ce pot vedea românii în colțul ecranului, în curând. Filmele și emisiunile de divertisment realizate înainte de anul 1989 ar putea conține un avertisment grafic afișat pe ecrane, simbolizând faptul că acestea ar fi fost cenzurate. Este vorba despre un proiect de modificare a Legii audiovizualului, iar inițiatorii doresc astfel ca publicul tânăr să nu fie indus în eroare de producțiile audiovizuale realizate în acea perioadă și care ar putea reda, de fapt, o imagine idilică despre regimul totalitar.

Astfel, proiectul de modificare a Legii audiovizualului propune introducerea avertismentului grafic de forma literei C, care să fie afișat în timpul difuzării programelor realizate în timpul regimului comunist, pe când libertatea de creație și de exprimare nu era permisă.

Fanii filmelor din seria BD, ai Revelioanelor de dinainte de 1989 sau ai desenelor animate „Bălănel și Miaunel” le vor putea urmări având un cerc alb pus într-un colț al ecranului, cu majuscula C de la „Cenzură” în mijloc.

Acest proiect de lege a fost inițiat de senatorul USR Eugen Remus Negoi și urmează să intre în dezbaterea Senatului.

„Propunerea legislativă vizează producţiile audiovizuale (programele) realizate în perioadele totalitare, în special filmele sau teatrele radiofonice (dar nu numai, pot să fie înregistrări din Cenaclul Flacăra, de exemplu) şi în special în perioada comunistă (…).

Ideea acestei iniţiative legislative este de a proteja copiii şi tinerii de ideologiile totalitare. Aşa cum celelalte însemne de avertizare (AP – cu acordul părinţilor, 12 – interzis minorilor sub 12 ani etc.) protejează împotriva nudităţii, violenţei, discursului obscen etc., este indicat să apară şi însemnul C (cenzură)”, se arată în expunerea de motive.