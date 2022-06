Schimbare majoră de look pentru Jojo. Ce a făcut actrița FOTO

Jojo și-a surprins fanii pe rețelele de socializare cu o schimbare de look. Aceasta a renunțat la blondul care a consacrat-o și a optat pentru o altă culoare. Întreaga schimbare a făcut-o pentru un rol.

Jojo este una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe din România. Toți fanii o cunoșteau ca fiind blondă, însă recent vedeta și-a schimbat look-ul și a optat pentru un șaten ciocolatiu, iar schimbarea a făcut-o pentru un rol.

Fanii au apreciat schimbarea de look a actriței, spunând că indiferent de culoarea părului, tot frumoasă va fi.

Jojo și Paul Ipate sunt împreună de mult timp și au împreună doi copii frumoși, un băiat și o fetiță. Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară pe un platou de filmare, amândoi fiind actori.

“Ne-am cunoscut într-un context super fain, pe platourile de filmare a unui lungmetraj. Nu mă mai mărit. M-am măritat o dată. A fost suficient. Am zis că dacă prima oară a mers cum a mers, de data asta să încerc şi altfel“.

Jojo a vorbit întotdeauna despre dragostea dintre ea și Paul Ipate, spunând, în același timp, că este cel mai bun tată, prieten și partener.

Recent, Jojo, alături de soțul ei și cei doi copii, s-au bucurat de câteva zile de relaxare la Tuzla, acolo unde au mers într-o scurtă vacanță. Actrița, Paul Ipate și copiii s-au urcat într-o rulotă și s-au distrat din plin pe plaja sălbatică și liberă de pe malul Mării Negre.

Cum ține mereu legătura cu fanii ei, Jojo a postat mai mult fotografii din vacanță pe rețelele de socializare.

„Ce mă bucur că am putut evada un pic la final de săptămâna… Deocamdată nu se poate lega o vacanță mai lungă așa că ne bucurăm de escape-uri. Aici eram pe plajă de la Tuzla înainte de apus. Am găsit rulotă asta făină și m-am îndrăgostit de cum arătă și am zis să v-o arat și vouă pentru un vibe bun că să începem săptămâna cu energie făină”, a scris Jojo pe contul său de Instagram.