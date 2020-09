Schimbare la Bravo, ai stil. Kanal D a făcut anunțul de ultimă oră

Kanal D, ca majoritatea canalelor comerciale românești, odată cu luna septembrie a intrat în grila de toamnă. Noua grilă, conform oficialilor, aduce noutăți dar și modificări din punct de vedere al emisiunilor deja existente.

Cei de la paginademedia.ro au reușit să afle de câteva modificări substanțiale din grila de toamnă a postului tv. Conform comunicatului celebrul show ”Bravo, ai stil!” își mută ora de emisie.

În luna martiea acestui an filmările show-ului au fost oprite odată cu declanșarea pandemiei, ulterior fiind difuzată doar o parte din acesta miercurea seara.

Ca și până acum Raluca Bădulescu, Cătălin Botezatu și Maurice Munteanu vor jurații show-ului și vor încerca să afle cine va fi câștigătoarea acestui nou sezon.

Fanii vor putea urmării show-ul începând cu ora 23:00, de miercuri până vineri. Fanii vor mai avea o doză a show-ului și sâmbăta seara, dar de la ora 22:30. Ilinca Vandici va fi, ca și până acum, moderatoarea emisiunii, iar fanii vor avea parte de un show pe cinste.

În afară de schimbarea orei de emisie pentru ”Bravo, ai stil!”, turcii de la Kanal D au dat publicității și restul grilei de toamnă. Aceasta este una plină de lucruri interesante. Pentru cei care au urmărit până acum serialele turcești, nu vor fi lipsiți nici de data asta de noi episoade, dar și de producții noi.

În weekend-uri revin alte emisiuni consacrate, cum ar fi ”Se strigă darul” cu Andreea Mantea ca moderator. Buruscul revine la cârma show-ului concurs ”Roata Norocului”. Deja bine-cunoscuta emisiune ”Teo Show” revine și ea în grila de toamnă a postului Kanal D.

Show-ul de succes ”Puterea dragostei”, va reveni de asemenea în grilă. De luni până vineri, de la 11:00 si 17:00. O doză dublă va fi și sâmbăta și duminica, de la 16:00 si 19:00. Noua moderatoare a show-ului va fi tânăra Cristina Mihaela Dorobantu. Ernest nu renunță nici el la ”căutarea adevărului”. Îl veți putea revedea de luni până vineri, de la ora 13:00. Mutarea bombă a verii a fost cea a jurnalistei Denise Rifai în echipa Kanal D. Despre ceea ce va face nu se știe încă, dar oficialii spun că:

”Kanal D le pregateste telespectatorilor si alte surprize in materie de formate TV. Una dintre ele avand-o in prim-plan pe jurnalista Denise Rifai. Aceasta va prezenta un show menit sa le ofere românilor de pretutindeni un adevărat regal mediatic. Dar încă nu dezvăluim supriza. Mai multe amanunte despre acest format vor fi transmise in perioada următoare.”, se spune în comunicat.