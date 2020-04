Scenele care cutremură România. Cum a fost înmormântată Alina, tânăra de 27 de ani, ucisă de virusul teribil

Pe lângă multele drame care se desfășoară, aproape în fiecare zi, apar uneori altele care cutremură tot. Așa a fost și povestea unei tinere de 27 de ani care suferea de leucemie, a impresionat o ţară întreagă, a murit în urma infectării cu noul coronavirus.

Povestea tinerei de 27 de ani, Alina Mutu, este printre acele povești la care nu poți să faci altceva, decât să asiști conștient de faptul că nu mai poți face nimic. Cam așa a fost și cazul medicilor care au încercat să o ajute pe Ana care și așa avea sistemul imunitar slăbit, dar odată cu infectarea cu COVID-19, totul a devenit o luptă în zadar pentru salvarea vieții tinerei de 27 de ani. Conform informațiilor furnizate de familie, Ana s-ar fi infectat, după ce a intrat în contact cu o asistentă medicală, care fusese, la rândul ei, în contact cu un pacient ulterior confirmat cu noul coronavirus. Şi iubitul tinerei a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, dar starea acestuia este mult mai bună decât a fetei.

„Mamă, eu am să mor. Şi cred că a buşit-o plânsul şi a închis telefonul. Au fost cuvintele ei. Se sufoca. Am internat-o la hematologie la Spitalul din Piatra Neamț. I-au făcut tratament cu sânge, cu trombocite şi i-au luat şi testul pentru coronavirus. Odată ce i-au luat testul din spital, ei au bănuit ceva că este în spital”, a spus Veronica Mutu, mama Alinei.

Alina, la cei 27 de ani, îşi întâlnise marea iubire, dar ducea deja o luptă cu o boală cruntă cu leucemia, iar infecția cu COVID-19 i-a luat şi ultima şansă la viaţă. Pentru familia fetei, suferinţa a fost cu atât mai mare cu cât nici măcar n-au putut să-şi ia rămas bun de la fiica lor, răpusă de coronavirus, odată ce a decedat. Datorită stării de urgență părinții fetei au fost obligați să steaizolaţi în casă și nu le-a fost permis să-şi însoţească fiica pe ultimul drum. I-au spus adio de la balcon, în timp ce maşina mortuară cu sicriul sigilat trecea spre cimitir.

”Atât am putut să fac pentru ei, omeneşte, am mers cu maşina morturară şi am oprit în faţa blocului unde locuiesc părinţii şi ei au putut doar să vadă sicriul”, a spus Ionel Ciubotaru, primarul din Roznov, județul Neamț.