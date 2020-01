Scene teribile, în casa Cristinei Țopescu. Prietena jurnalistei a răbufnit la adresa ”prietenilor” ei celebri

”Cu visurile în pace va dormi”, dar nu și memoria ei, aici, pe Pământ, căci prietena Cristinei Țopescu, Diana Maria, aduce zilnic povești din spatele a ceea ce s-a afișat pe sticlă de când jurnalista s-a stins și până astăzi. Mesaje, dovezi, furie. Femeia a răbufnit la adresa ”prietenilor” ei celebri.

Cristina Țopescu s-a stins, iar în urmă au rămas enigme. Diana Maria, o persoană care susține că este prietena jurnalistei, vecină și, totodată, administrator al paginii sale, postează des mesaje în care își spune varianta de adevăr în legătură cu întrebările tuturor: de ce a murit singură? De ce nu a fost căutată de nimeni mai bine de două săptămâni?

„Eu nu am fost prietena Cristinei, pentru ca „cei mai buni prieteni” ai ei fac acum bani grei vorbind despre ea pe la posturi tv și încasănd mii de euro – când eu i-am refuzat PE TOȚI! Amicilor, e un fișier audio in care spun clar ca ea stia ca poate veni la mine oricând, asa cum venea si la 4 dimineața când era in rahat! Pentru ca era singura persoana care avea CHEIE de la casa in care stau! Putea intra și când nu eram acasă! Pe voi câți prieteni vă așteaptă până la 1-2 noaptea că aveți voi ceva să le povestiți, mă?!”, a scris Diana Maria.