Scene șocante în Parlament. Diana Șoșoacă, la un pas să fie bătută. Ce s-a întâmplat cu fosta senatoare AUR

Senatorul de Iași, Diana Iovanovici Șoșoacă a devenit, încă odată, subiect de discuție în massmedia românească. Ieri, miercuri 10 februarie, printr-o decizie bombă, Alianța AUR aunța excluderea acesteia din partid. Justificarea oficială era încălcarea normelor în vigoare, la petrecerea soțului acesteia, imaginile fiind publice. Numai că, aseară, târziu, într-un LIVE cu Adriana Bahmuțeanu, Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri despre motivul real al excluderii ei din partid.

Aseară, târziu, după aflarea veștii, jurnalista și prietena avocatei, Adriana Bahmuțeanu, a decis să facă un LIVE, tot pe Facebook, cu Diana Iovanovici Șoșoacă personaj principal. Intenția clară a fost să se afle care au fost de fapt, motivele reale de excludere.

Printre multele dezvăluiri făcute de Diana Iovanovici Șoșoacă, avocata a negat vehement motivația expusă în comunicatul oficial AUR. Jurnalista Adriana Bahmuțeanu a întrebat-o direct dacă acesta a fost motivul, iar Diana Iovanovici Șoșoacă a răspuns:

”Nu. Este o tâmpenie. Este o tâmpenie, pentru că luni ne-am întâlnit la grupul AUR de la Senat și chiar am fost felicitată. Au spus <cum mi-a venit ideea aia’>, pentru că sâmătăt și duminică toată lumea a ieșit la restaurant. Acum mă întreb, ce-au lăutarii?

Mergând mai departe cu întrebările și răspunsurile, Adriana Bahmuțeanu a întrebat-o pe viitoare fostă senator, care a fost motivația reală pentru excluderea din partid. Elucindând misterul lăutarilor de la petrecere, avocata a început un șir de dezvăluiri controversate.

”Nu este adevărat. Ne-am întâlnit luni, am discutat toate legile propuse pe ordinea de zi. Chiar s-a discutat despre acel moment și Claudiu Târziu a râs. A râs după care a spus <Eu nu știu de unde ți-a venit ideea asta>. ”

O altă dezvăluire șocantă a fost un episod din Senat, când Diana Iovanovici Șoșoacă a cerut să ia cuvântul și să vorbească despre decizia Ministerului Sănătății de a nu furniza informații, declarându-le secrete. În relatarea evenimentului, avocata spune că la un moment dat, unul din colegii ei de partid a sărit la bătaie, chiar cu Diana Iovanovici Șoșoacă.

”Eu astăzi n-am făcut nimic altceva, decât să-mi cer un drept. Azi Sorin Lavric s-a repezit la mine. El împotriva femeilor este bărbat. S-a oprit la timp și i-am spus cu ce drept face el asta? După părerea mea, Sorin Lavric n-ar ce căuta în AUR. Aduceți-vă aminte scandalul cu misoginismul. Mi se pare mult mai de luat în considerare, decât o eventuală petrecere. E o minciună, pentru că toată lumea a fost de acord. Toți au spus <foarte bine ai făcut>, și că în sfârșit se merge către normalitate. Special am dat acele zece minute.



Știam foarte bine ce fac. Dar ceea ce a făcut Sorin Lavric. Să scrie acele mizerii, și a fost dat afară și din Uniunea Scriitorilor din România. Adevăratul motiv al plecării mele sunt dosarele pe care le am pe rol, la care nu renun. Și faptul că USR și PNL au considerat că acțiunile mele erau de natură să le lezeze interesele. Am aflat de abuzurile făcute de Raluca Turcan la Sibiu, și am întrebat de ce. Nu mi s-a răspuns. Și ăsta poate fi un motiv, nu?”, a mai spus Diana Iovanovici Șoșoacă.