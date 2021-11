Scene incredibile în Iași. Șoferul unui autobuz şcolar, plin cu copii, a fost prins beat la volan

Un șofer de autobuz din Iași a fost tras pe dreapta pentru un control de rutină. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Cel mai grav este faptul că în autobuz se aflau copii.

Potrivit inspectorului Cătălina Păduraru, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, șoferul unui autobuz care transporta elevi din două comune a fost prins de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice. Aparatul etilotest a arătat o valoare de 0.94 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Oamenii legii i-au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si i-au reținut permisul.

Proaspăt ieșit la pensie, un comisar-șef a fost prins sub influența băuturilor alcoolice chiar de foștii lui colegi. Bărbatul a fost tras pe dreapta zilele trecute. Agenții și-au dat seama că era băut și au vrut să-l testeze cu aparatul etilotest, însă fostul polițist nu putea să sufle.

A acceptat să meargă la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul s-a pensionat în urmă cu doi ani, iar foștii lui colegi spun că era cunoscut ca fiind o persoană care încălca legea, bazându-se pe funcția sa de polițist pentru a scăpa basma curată.

„Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că la data de 6 noiembrie a.c., un bărbat de 49 de ani ar fi condus un autoturism, pe raza municipiului Iași, fiind sub influența alcoolului.

Șoferul emana halenă alcoolică, însă nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Cercetările continuă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.