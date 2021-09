Scene incredibile în Caransebeș, după ce un copil de patru ani a fost aruncat cu disperare de mamă, de pe tobogan, de la 1,5 m. Cum se simte micuțul acum

Un copil de doar patru ani a fost aruncat, de către mama lui, de pe un tobogan, de la o înălțime considerabilă, de 1,5 metri. În urma căzăturii, cel mic a ajuns la spital.

Copil aruncat de pe tobogan de mama sa

Incidentul s-a petrecut în Caransebeș, la un loc de joacă special din zona Sălii Polivalente. Martorii spun că cel mic a fost aruncat de la o înălțime de circa 1,5 metri. Ceilalți părinți care mai erau în parc au văzut ce s-a întâmplat și au sunat la 112. Agenții au ridicat-o pe femeie, iar copilul a fost transportat la spital.

”Cam de la un metru și jumătate, dacă nu mai bine, a dat cu el”, povestesc martorii.

Odată ajuns la spital, medicii au avut mare grijă de copil. Aceștia i-au îngrijit rănile la cap. Din fericire, viața celui mic nu este pusă în pericol. Băiatul a rămas internat la secția de Pediatrie, pentru 24 de ore, pentru a fi supus mai multor investigații.

Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Caransebeș, Marius Isac, mama a fost internată și ea la Psihiatrie, forțat. Aceasta urmează să fie suspusă unei evaluări.

Mama copilului de patru ani mai are încă trei copii

Angajații DGASPEC fac verificări la casa femeii. În urma acestora, aceștia au descoperit că mai are trei copii. În continuare, autoritățile vor decide ce vor face cu minorii. Unul dintre cei doi copii are doar un an.