Scene de groază la o grădiniță din Brașov. Mămică de 26 de ani, înjunghiată de soț și lăsată în comă pe asfalt. Ultimul cuvânt rostit de tânără

Momente cumplite pentru o tânără de 26 de ani, care acum se zbate între viață și moarte. Alina și-a condus, în cursul dimineții de ieri, fetița la grădiniță, fără să își imagineze tragedia ce urma a avea loc. Astfel, soțul său, cu care se află în proces de divorț, a urmărit-o și a atacat-o cu sălbăticie până a lăsat-o în stare de inconștiență.

Tavi era un bărbat dependent de jocurile de noroc, iar comportamentul său vizavi de Alina se pare că lăsa de dorit, spun apropiații. În cursul dimineții de ieri, bărbatul și-a urmărit fosta soție, iar după ce aceasta și-a lăsat fetița la grădiniță, bărbatul a apărut cu un cuțit și a înjunghiat-o de nenumărate ori pe Alina în zona gâtului.

După mai multe lovituri, lama cuțitului s-a rupt, iar bărbatul a fugit de la locul agresiunii, lăsând-o pe mama copilului său într-o baltă de sânge. Cu ultimele puteri, Alina a reușit să intre în curtea grădiniței și și-a strigat fiica, cerând ajutor. Martorii au chemat imediat o echipă de medici în încercarea de a o salva. Tânăra a fost resuscitată de două ori fiind transportată la Spitalul Județean în stare critică.

Claudiu Sandu a mai dezvăluit că agresorul a aruncat mânerul cuțitului cu care rămăsese în mână și s-a îndreptat către locuința sa, acolo unde ar fi dorit să se sinucidă. Oamenii legii au ajuns la timp pentru a-l împiedica să-și ia viața, însă acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, urmând ca după recuperare să răspundă pentru faptele comise în fața legii.

Tatăl Alinei a dezvăluit că între cei doi au existat întotdeauna tensiuni, iar bărbatul avusese o tentative de sinucidere înainte de căsătorie. Tavi era cunoscut pentru modul urât în care îi vorbea fetei, ba mai mult, acesta o amenințase că o omoară.

„Alina a spus că nu mai poate să îl suporte, el s-a dus la notar pentru o cerere de divorţ. De atunci s-a stricat toate treburile între ei. A amenintat-o, apoi i-a zis că a zis-o la nervi.

Nu a mers la poliţie. Eu am vorbit cu mama lui de ce o jigneşte că nu are niciun drept. Ea mi-a spus la revedere. Alina are înregistrare pe telefon când i-a zis că o omoară. Nu cred că era gelos”, a declarat tatăl Alinei, potrivit Antena3.