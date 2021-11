Scene de groază în Târgu Mureș, după ce doi bebeluși au ars de vii în camera lor. Mama lor ieșise să cumpere de mâncare

Momente sfâșietoare au avut loc într-o casă din Târgu Mureș, acolo unde doi copilași au murit carbonizați după izbucnirea unui incendiu. În ciuda încercărilor disperate ale vecinilor de a-i salva, pătrunderea în casă a fost imposibilă, focul cuprinzând întreaga locuință.

O tânără de 20 de ani, mamă a trei copii, își plânge în aceste momente soarta, după ce a pierdut doi copilași în urma unui incendiu izbucnit de la o sobă improvizată. Femeia avea grijă de toți cei trei copii, o fetiță de trei luni, un băiețel de un an și un alt băiețel de patru ani, în timp ce soțul său ar fi fost la muncă în Germania.

Într-un moment nefast, atunci când mama a decis să-i lase pe copiii mai mici cu fratele de 4 ani pentru a merge la cumpărături, un incendiu puternic a cuprins casa. Băiatul mai mare a reușit să scape înainte ca întrega locuință să fie cuprinsă de flăcări, în timp ce bebelușii neajutorați au rămas imobilizați în pătuțul lor.

În momentul exploziei, vecinii au observat flăcările și au apelat la 112, încercând și ei să pătrundă în casă în încercarea de a salva micuții. Din cauza flăcărilor foarte mari, vecinilor le-a fost imposibil să pătrundă în casă, astfel că la sosirea pompierilor, trupurile micuților au fost găsite carbonizate.

„Făcea foc cu lemne. Am încercat să scoatem copiii, dar n-am putut. Focul era la ușă, am aruncat cu galeți de apă. Am încercat tot posibilul, am încercat să intrăm cu pătura, dar n-am reușit”, a spus o vecină, în timp ce pompierii au confirmat identificarea trupurilor carbonizate: „Am intervenit pentru extragerea victimelor din interior, imediat după pătrundere, am identificat două victime carbonizate”, au explicat aceștia, potrivit stirileprotv.ro.