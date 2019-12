Scene de coșmar, în curtea lui Gheorghe Dincă. Ce a făcut după ce a ars-o pe Luiza. Niciun om normal nu ar putea reacționa așa

Gheorghe Dincă, cel care le-a abuzat pe cele două tinere din Caracal, dar și cel care a ucis-o pe Luiza Melencu, a mărturisit cu lux de amănunte toată povestea înfricășătoare la care a supus-o pe eleva din Caracal pe care o luase cu mașina la ocazie. Descrierile sunt absolut înfricoșătoare.

Mărturisiri șocante de la „Monstrul din Caracal”

Gheroghe Dincă, supranumit „Monstrul din Caracal” poveștește, fără remușcări modalitatea prin care a abuzat-o fizic pe Luiza Melencu, adolescenta în vârstă de 18 ani. El rememorează mai multe episoade ale acelor zile, începând cu momentul în care a luat-o pe Luiza la ocazie, cu mașina și până momentul terifiantului abuz, potrivit cancan.ro.

Anchetatorii spun că fetele aveau același profil: erau vesele și joviale și au intrat în conversație cu Dincă – momentul declanșator ca acesta să nu își poată stăpâni impulsurile sexuale.

Dincă explică și momentele în care era mistuit de o forță nebună cu care s-a abătut asupra elevei. El explică cum nu se poate controla și se repede la tânără, în timp ce detaliază modul în care se abate înspre ea.

După 4 zile de chin, pe 17 aprilie, Luiza a murit în casa lui Dincă. Inculpatul povestește că s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”.

Ce a făcut Gheorghe Dincă cu trupul fetei

„Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mișcat cu un lemn să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat casă și am stat pe pat, lungit, adormind”, este mărturisirea șocantă a bărbatului în vârstă de 66 de ani care a ucis-o pe tânăra de 18 ani cu sânge rece.

A doua zi, Gheorghe Dincă spune că s-a folosit de un făraș cu care a strâns cenușa și rămășițele fetei, după care le-a aruncat la marginea pădurii, pistă pe care anchetatorii au foloist-o încă de la început. A doua zi a cumpărat o cartela prepay pentru a-i liniști pe părinții Luizei.