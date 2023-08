În showbiz-ul autohton se vehiculează că Bianca Giurcă ar ține cu dinții de relația cu Marius Moise doar datorită banilor pe care acesta îi are. Așadar, ce avere are Marius Moise, concurentul de la Insula Iubirii. S-a aflat adevărul despre banii lui „Făt frumos”.

Marius Moise și Bianca Giurcă au acceptat provocarea de a participa Insula Iubirii 2023, unde își vor încerca relația în cel mai greu test al fidelității.

Cuplul lor face parte dintre cele 5 cupluri ale emisiunii și participă în show-ul TV pentru a afla dacă relația lor poate rămâne sudată în ciuda provocării ispitelor.

La începutul emisiunii, cuplurile au fost separate în două tabere, unde vor locui alături de ispitele care vor încerca să le supună testului suprem timp de 21 de zile.

Marius Moise este primul concurent căruia i s-a aprins flacăra ispitei după doar 4 zile. Atunci, iubita lui, Bianca Giurcă, a plâns de mama focului atunci când a vizionat momentul bărbatului, dar a încercat să îl apere dezvăluind că îi poate accepta tentația sa de a înșela, pentru că este beneficiarul altor calități.

În plus, Bianca Moise este conștientă de faptul că alte femei pot fi trecătoare în viața lui Marius Moise, dar că atâta timp cât nu se atașează emoțional de ele, ei îi convine situația și nu are nimic de spus.

După declarațiile concurentei, în mediul online s-a făcut un adevărat scandal, speculându-se că spusele Biancăi vin prin prisma faptului că este întreținută financiar de către Marius Moise, astfel că nu îi poate impune să fie fidel, întrucât îi este teamă că o va părăsi și va rămâne săracă.

Marius Moise este fermier și locuiește la țară. Iubita sa, Bianca Giurcă, este casnică, după cum chiar ea a spus și se ocupă cu treburile gospodărești în timp ce iubitul este la muncă.

Bianca Giurcă a precizat că face curat în casă, gătește și calcă rufe, lucruri care îi fac plăcere atâta timp cât îl știe pe iubitul ei mulțumit și fericit. În plus, concurenta de la Insula Iubirii este și creatoare de conținut, ocupându-și timpul liber cu live-uri pe platforma TikTok.

Biancăi Giurcă nu i-au picat bine cele vehiculate, cum că i-ar ierta infidelitățile iubitului pentru că are bani, astfel că a răbufnit.

”Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc singură, plus de asta îmi ajut și familia ”, a scris Bianca Giurcă pe pagina sa de Instagram.