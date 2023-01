Scandalurile în care a fost implicată Maria Constantin de la Survivor România 2023. Show-ul care a făcut-o celebră pe cântăreaţa de muzica populară

Maria Constantin se numără printre vedetele care au acceptat să participe în cel mai nou sezon Survivor România 2023. Luni seară, 9 ianuarie, a avut loc prima ediție a show-ului din Republica Dominicană. Îndrăgita solistă de muzică populară face parte din echipa Faimoșilor.

Maria Constantin face parte din echipa ”Faimoșilor”, în competiția din Republica Dominicană. Artista de 35 de ani pare decisă să iasă învingătoare în show-ul de la PRO TV. Pentru cei care nu știu multe detalii despre concurenta de la Survivor România 2023, aflați în materialul care urmează.

De-a lungul timpului, Maria Constantin a fost implicată în mai multe relații cu bărbați celebri din showbiz, cea mai cunoscută relație fiind cea cu regretatul om de afaceri, Marcel Toader, decedat în 2019.

Până să devină nevasta lui Toader, interpreta a mai fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, din mariajul lor rezultând un copil, Codrin Tapotă. Băiatul locuiește alături de tatăl lui. Maria Constantin a divorțat în 2014 de tatăl fiului său. Bărbatul îi aduce la vremea respectivă acuzații grave. Cântărețul susținea despre Maria că se folosește de propriul copil ca să se promoveze și că nu a înaintat niciun proces pentru custodia băiețelului lor.

După separarea de tatăl băiatului său, solista l-a întâlnit pe Marcel Toader, care divorțase și el de prezentatoarea TV, Gabriela Cristea.

Cei doi au fost căsătoriți timp de trei ani, iar în 2018 au divorțat cu mare scandal. În timpul mariajului, Maria Constantin și Marcel Toader au participat la emisiunea Ferma de la PRO TV. Ediția din 2016 a fost filmată în România și Cipru, iar cei doi au reușit să încalce regulamentul emisiunii. Au făcut sex, deși erau filmați non-stop. Ulterior, solista de muzică populară a recunoscut că au existat momente intime între ea și soțul ei, Marcel Toader. Participarea la Ferma Vedetelor a propulsat-o pe Maria Constantin și mai mult în lumea mondenă.

„Era un zvon. Nu că nu aveam voie, pentru că nu ne-a impus nimeni. Acolo era foarte frig şi când stăteam în pat ne luam în braţe. Aveam 3 perechi de ciorapi în picioare, trening gros… Când am plecat de acolo ştiam doar că e sâmbătă, nu ştiam nici cât era ceasul. Când am ajuns la hotel şi am simţit mirosul cearceafurilor am izbucnit în plâns, pentru că ştiam unde am lăsat-o pe Maria”, spunea omul de afaceri, în direct, la Antena Stars.

„Marcel este omul care mi-a fost mereu alături, este omul care mă iubeşte şi care mi-a demonstrat de multe ori acest lucru”, adăuga şi Maria Constantin.