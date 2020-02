Scandalul momentului în showbiz! Anamaria Prodan o pune la zid pe Maria Ilioiu: “Pârlitura asta”

Scandalul momentului în showbiz-ul românesc le are ca protagoniste pe Maria Ilioiu, Andreea Tonciu și nașa sa, Anamaria Prodan. Cele trei au ca liant ”Bravo, ai stil. Celebrities”, emisiune din pricina căreia spiritele s-au încins în casele lor. Nașa o susține pe fina, iar fina este atacată constant de ispită, ieșită prima din competiția de stil. Cum învinuirea supremă pe care Maria i-a adus-o lui Tonciu este șpaga, venită din familie, au venit și clarificările, chiar de la impresară.

Anamaria Prodan o pune la zid pe Maria Ilioiu

Maria Ilioiu și Andreea Tonciu au început să își trimită săgeți după doar o săptămână în aceeași competiție. Divele, una fostă ispită la ”Insula Iubirii”, alta mamă cu acte în regulă, s-au certat, inițial, pe celebritate. Lucrurile nu au continuat ca în oricare altă competiție în care, cu trecerea timpului, încep și animozitățile, ci tensiunile au ajuns la cote înalte, roșcata sunând de urgență la 112. Într-una dintre ediții, Tonciu s-ar fi simțit jignită că ispita a comparat-o cu ”Ciocănitoarea Woody”, spunându-i adversarei sale că nu a venit la emisiune pentru a se certa, dorind doar să își arate stilul.

Maria a dat curs discuțiilor în contradictoriu, iar Andreea s-ar fi năpustit asupra ispitei. Afectată de cele întâmplate, roșcata a sunat la 112, iar la locul scandalului a ajuns un echipaj de poliție. După acest episod, au mai urmat ediții în care cele două s-au înțepat, până ca roșcata să iasă din competiție. În cadrul lor, Maria a afirmat constant că Andreea Tonciu va câștiga emisiunea pentru că nașa Anamaria Prodan ar fi plătit 50.000 de euro.

„Cine e femeia asta, pârlitura asta?”

Vorbele ispitei au ajuns la urechile impresarei și, întrebată care este adevărul, a spus: „Doamne, am ajuns să băgăm în seamă toate lepădăturile, toate scursurile. Cum să arunc banii pe așa ceva? Păi eu nu am familie, nu am copii? Ce mă interesează pe mine cine câștigă Bravo, ai stil? Sau că e fina mea acolo? Să fie sănătoasă, e fată mare, știe în ce se bagă. De ce băgăm în seamă toate nonvalorile? Cine e femeia asta, pârlitura asta? Dar ce minte bolnavă are. Este peste puterea mea de înțelegere”, a declarat Anamaria Prodan pentru Impact.ro.