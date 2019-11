Scandalul ia amploare! Ce a spus Mircea Diaconu, despre umilința la care l-a supus pe Dragoș Bucur: “L-am pus pe coji de nucă?”. Prezentatorul PRO TV i-a dat replica imediat

Scandalul Diaconu-Bucur continuă! Dragoș Bucur a acuzat, Mircea Diaconu a explicat. Sunt adevărate acuzațiile aduse de prezentatorul de la Visuri la cheie? Ce declarații a făcut candidatul la prezidențiale.

Zilele trecute, Dragoș Bucur a răbufnit și a povestit un eveniment nefericit care îl are în prim-plan pe Mircea Diaconu. Aceștia se aflau într-un turneu la Viena, cu Nottara. Omul politic a condus microbuzul și a aranjat actorii în camere, iar pe moderatorul de televiziune l-a pus să doarmă pe canapeaua din holul teatrului, scria Bucur în mesajul său. Românii s-au convins în cele din urmă de vorba românească: < > . Azi, mediul online surprinde replica lui Diaconu la acuzațiile grave. Din comentarii, românii n-au fost cuprinși de replica omului politic și au continuat să-l susțină pe prezentator.

După explicațiile puse în scenă de candidatul la prezidențiale, prezentatorul emisiunii Visuri la cheie s-a simțit nevoit să intervină cu alte detalii care să creioneze mai bine evenimentul care îi leagă zilele acestea pe cei doi. Se pare că Diaconu a dormit în pat, alături de băiatul său, nu în holul teatrului.

„Nu spun că șoferul nu trebuia să doarmă în pat, doar ca ar fi fost frumos să facă același lucrul și actorii tineri:)) Iar să comentezi că am plecat pentru 6000 euro e rușinică, mai ales după interviul Recorder (deși am plecat din teatru în urma unui accident și pentru că am avut mereu senzația că sunt mai bun în film decât pe scenă, nu pentru 6000 de euro). PS-am fost în teatrul Podul, cine știe cum era acolo înțelege că treaba cu „teatru pentru teatru” este o vorbă aruncată către mine fără nici o justificare!”

Dragoș Bucur