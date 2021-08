Scandal violent cu Alex Bodi și Diana Gureșoaie: ‘Mi-a băgat mâna în gât’

Diana Gureșoaie rupe tăcerea după scandalul uriaș petrecut, miercuri seara, într-un restaurant de fițe din Herăstrău. Vedeta are propria versiune de adevăr și-l acuză pe Alex Bodi că i-a băgat mână în gât. Tot circul ar fi plecat de la Oana Marica, actuala iubită a lui Bodi.

Tânăra bruneta neagă informațiile că ar fi fost dată afară din localul de lux din Herăstrău, în urma scandalului cu omul de afaceri Alex Bodi. Aceasta nu ar fi primit interdicție din partea patronilor restaurantului, după ce s-au spart mai multe pahare.

”Să ne înțelegem, nu a vrut nimeni să-l taie pe domnul Alex Bodi, dacă-l pot numi domn pe acest personaj. S-a iscat, la un moment dat, un scandal, pe care nicidecum nu eu l-am inițiat ci, dimpotrivă, am încercat să-l aplanez”, a dezvăluit Diana Gureșoaie pentru Cancan.

De fapt, „capul răutăților” ar fi fost Oana Marica, actuala iubită a lui Alex Bodi, potrivit spuselor lui Gureșoaie. Bruneta a povestit cu lux de amănunte episodul petrecut în restaurantul de fițe din Herăstrău. Oana Marica ar fi amenințat-o cu bătaie pe Diana, lucru care nu se întâmplă pentru prima oară, a dezvăluit Diana.

Este ultima dată când vorbesc de această domnișoară, stiu ce am de făcut pe viitor, am martori că mă denigrează peste tot pe unde poate și o să iau măsuri. Știi cum e, hoțul strigă hoții. Să se uite mai atent în oglindă și să vadă cine e, înainte să jignească și să facă acuzații. S-a plimbat prin patul tuturor victimelor sigure pe care le-a găsit pentru bani. După ce le-a terminat banii, a căutat urmatoarea victimă sigură. Cu asta se ocupa această domnișoară”, a declarat tânăra brunetă.

Bodi, în loc să aplaneze scandalul, i-ar fi băgat mâna în gât Dianei, ca să-și apere presupusa iubită, acuză Diana Gureșoaie. Bruneta spune că îl va reclama la poliție pe fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, obișnuit să agreseze femeile din viața sa. Mai mult, tânăra vedetă îl sfătuiește să stea cuminte în banca lui, având în vedere probleme sale cu legea.

”Domnul Alex, în loc să aplaneze, cum ar face un domn, dar știm cu toții că lui îi place să agreseze femeile, vezi cazul Biancăi Drăgușanu, mi-a băgat mâna în gât ca să-și apere presupusa iubită și, probabil, nervos fiind că a văzut-o pe Bianca interacționând cu mine toată seara. Să fim serioși, are 120 de kilograme de mușchi, să crezi că aș fi sărit eu să-l tai pe Alex Bodi e de-a dreptul ridicol. Însă dânsul mi-a băgat mâna în gât și am de gând să-l reclam la poliție.

Să vii să zici că am vrut eu să te tai mi se pare pur și simplu ireal. Și mi se pare că se pune și el într-o lumină proastă. Asta o să rezolv eu la Poliție. Eu nu am nicio legătură romantică cu el ca să stau să îi ascund agresiunile. La problemele pe care le are, în locul lui aș păstra un low profile, dar știm cu toții că lui i-a plăcut întotdeauna circul mediatic. În fine, nu are rost să o mai lungim, principala vinovată din punctul meu de vedere este și va fi Oana Marica”, a mărturisit Gureșoaie.