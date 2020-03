Scandal uriaș în jurul campaniei Dăruiește Viața. Ce acuzații li se aduc Oanei Gheorghiu și lui Carmen Uscatu

Un scandal uriaș privind Asociația „Dăruiește Viață” s-a derulat zilele acestea pe rețelele de socializare. Oana Gheorgiu și Carmen Uscatu, persoanele care conduc campania de strângere de fonduri pentru spitalul oncologic pentru copii, au fost menționate și trase la răspundere public de jurnalistul și omul de televiziune, Paula Rusu.

De ce fapte sunt acuzate fondatoarele Asociației „Dăruiește Viață”

În contextul unei pandemii de coronavirus, Oana Gheorghiu și Carmen Uscat și-au îndreptat atenția către strângerea de fonduri pentru echipamente medicale și aparate de ventilare artificială pentru a trata posibilii bolnavi de coronavirus, în stare gravă, dorind să prevină lipsa celor necesare pentru salvarea mai multor vieți omenești.

Pentru a fi posibilă strângerea de fonduri, cele două fondatoare, care au ajutat în trecut mii se oameni, au organizat o campanie inițiată de Qreator pentru susținerea și sprijinul pe care îl pot oferi sistemului medical într-o situație de criză.

Deși menită să facă lucruri bune și să ajute oameni cu probleme se sănătate, cât și cadrele medicale, această asociere cu o companie din industria tutunului, a creat un adevărat război pe rețelele sociale.

Paula Rusu a izbucnit pe Facebook, reproșând o asociere nepotrivită între cauză și susținătorul campaniei

Paula Rusu, jurnalist și om de televiziune, a postat public un mesaj în care Oana Gheorgiu și Carmen Uscatu sunt acuzate în mod direct că se asociază cu o companie din industria tutunului pentru a salva alte vieți. Această revoltă vine în contextul în care cele două femei inimoase au avut campanii de strângere de fonduri în vederea construirii spitalului pentru copiii bolnavi de cancer. Intrigată fiind de antiteza dintre scopurile celor două fondatoare și acceptarea unei asocieri nepotrivite pentru o campanie umanitară, a urmat o serie de mesaje acide, în care atât Paula Rusu, cât și Oana Gheorgiu își apără punctele de vedere.

Schimbul de replici pe Facebook între Paula Rusu și Oana Gheorghiu

În afara postării făcută public pe contul său, Paula Rusu a instigat la o confruntare și în comentarii, astfel că aceasta a scris: “Argumentul cu virusul ucigas sta in picioare pana cand punem alaturi numarul mortilor de cancer pulmonar. Aproape un milion anual. Asta e scuza? Serios. Ma simt rusinata sa vin cu cifre in fata voastra, Oana Marinescu, Oana Gheorghiu.” Aceasta a continuat cu regrete, menționând că: “Cu toata amaraciunea si dezamagirea fara margini; cu toata sustinerea si sprijinul pe care il pot da sistemului medical, consider ca aceasta asociere „in spijinul sistemului medical” e ca sa spuneti voi „ne-au omorat, dar au si facut” -stiti vorba. Cu aceasta atitudine morala vom ajunge sa ni se explice ca e buna si sponsorizarea de la cartelul drogurilor daca cumparam paturi pentru copiii bolnavi. Desigur, exagerez. Nu sunt cuvinte pentru dezamagirea pe care o resimt.”. Comentariile au fost urmate de linkul https://www.facebook.com/qreatorbyiqos/videos/vb.343291552763938/260288781637492/?type=2&theater unde utilizatorii să poată înțelege la ce face referire jurnalista.

Ca răspuns la atacul Paulei Rusu, Oana Gheorgiu a replicat cu un comentariu simplu și direct: “Paula Rusu, noi nu am primit bani niciodata de la nicio companie din industria tutunului si e incorect sa sustii un lucru neadevarat. Ca ai o opinie diferita de a noastra e in regula, ca sustii lucruri neadevarate nu este ok.”

Lucrurile nu au rămas așa, Paula Rusu adăugând o lămurire: ”Oana Gheorghiu am spus ca v-ati asociat cu industria tutunului. Exact asta am scris. Daca crezi ca asocierea de branduri e ok, eu ma dau batuta. Imi pare ca ma doare mai tare alaturarea voastra cu industria ce face cei mai multi morti dupa industria de armament, decat pe voi. Ma simt de parca eu fac ceva rau spunandu-va ca nu e bine ce faceti. Desi nu fac decat sa raman fidela principiilor pe care le credeam comune.”

Vezi în imaginile următoare schimbul de replici care a urmat între Oana Gheorgiu, Oana Marinescu și Paula Rusu:

Pentru a înțelege mai bine motivele de supărare ale Paulei Rusu, aceasta a explicat printr-un comentariu problemele de sănătate pe care le are și de ce nu poate fi de acord cu primirea donațiilor din partea unei companii de tutun: