Scandal uriaș în culisele unei emisiuni de la Antene. Vedetele i-au implicat și pe copii în cearta lor

S-a lăsat cu scandal în culisele unei emisiuni. Mămicile s-au luat la ceartă, iar la toată această scenă au asistat și copiii protagonistelor.

În cadrul emisiunii „Mămici de pitici cu lipici” s-au încins spiritele. Roxana Vancea a fost cea care a ales să plece din emisiune spunând că s-a săturat de certurile care au loc între mămici și la care copiii sunt martori. Plecarea vedetei a tulburat și mai mult apele, iar reacțiile mămicilor au fost pur și simplu explozive. Ele s-au simțit atacate atunci când Vancea a plecat și a făcut declarații la adresa lor.

Când a aflat despre aceste declarații, Sânziana Buruiană a luat foc. Ea susține că datorită ei producătorii emisiunii au adus-o pe Roxana în cadrul show-ului. Ea nefiind mama biologică a lui Milan, copilul soțului ei.

Acest incident nu este primul care are loc în cadrul acestei emisiuni. Un alt scandal s-a declanșat între mămici când acestea se aflau la munte. Atunci protagoniste au fost Oana Roman și Cristina Șișcanu, pe de o parte, și Sânziana Buruiană și Elena Ionescu, pe de cealaltă parte.

Sânziana Buruiană nu a putut sa să abțină de la comentarii la adresa Roxanei Vancea, ironizând-o pe aceasta.

„Uite unde era cumințenia pământului, mama exemplară! Ea nu era prezentă la întâlnirile de grup oricum, dar a afectat-o cearta noastră. Uite unde era cumințenia pământului! Mama exemplară! Oricum, prezența sau absența ei în emisiune nu se simt, că oricum nu era cu noi la activitățile comune. Și, în plus, era și ironică pe testimoniale. Degeaba zice că acum a văzut ea discuții între mămici, că ea era cea care bătea apropouri la noi pe testimoniale. E din categoria aia de femeie care, dacă o ia unul de nevastă, are alt statut, trecutul s-a șters cu buretele. Eu am fost cea care am apreciat-o la început, că părea o mama devotată, chiar dacă nu e băiețelul ei și le-am sugerat celor de la emisiune să o ia, însă mi-a lăsat un gust amar. Nu mă așteptam la atitudinea asta din partea ei. Pentru a face parte dintr-un astfel de proiect trebuie să ai și un instinct matern, pe care ea nu-l are natural”, a declarat Sânziana Buruiană, în exclusivitate pentru Click.