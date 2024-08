Scandal uriaș după finala Insula Iubirii. Concurentul care vrea să ia măsuri legale împotriva Antenei 1: “Să dezvăluie niște adevăruri”

Finala Insula Iubirii, care s-a difuzat miercuri, părea că a limpezit lucrurile în cazul cuplurilor care au participat la emisiune. Unul dintre concurenți este însă profund nemulțumit de felul în care a fost prezentat în show și ar plănui să ia măsuri împotriva celor de la Antena 1, potrivit partenerei cu care a fost în emisiune.

Sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii a avut un final fericit pentru două dintre cupluri și dramatic pentru celelalte. Andrei și Cristina Rotaru, care erau căsătoriți de 10 ani, au fost puternic zdruncinați de experiența din Thailanda, dar și de felul în care s-au văzut lucrurile la televizor.

Pe parcursul celor 21 de zile petrecute pe insulă, Andrei a dezvoltat o legătură emoțională cu ispita Diandra, iar Cristina s-a apropiat de Eric. La ceremonia finală a focului, cei doi soți s-au confruntat, după care au ales să plece din Thailanda separați. Andrei și-a dorit să plece alături de Diandra, însă ea l-a refuzat, pe motiv că încă este căsătorit și că trebuie să rezolve lucrurile.

Și Cristina a ales să plece cu ispita, iar Eric i-a dat un răspuns favorabil. Ajunși în țară, cei doi nu au mai continuat însă relația. Cristina și Andrei au divorțat discret după filmări, dar ulterior au revenit la sentimente mai bune. S-au mutat din casa în care locuiau cu familia Cristinei și au încercat să repare lucrurile. Concurentul a fost însă profund afectat de felul în care a fost portretizat în emisiune și vrea să ia măsuri pentru a i se face dreptate.

Acum că finala s-a difuzat și concurenții nu mai sunt sub contract, Cristina a făcut un live pe TikTok, în care a vorbit despre planurile lui Andrei după emisiune. Concurentul este dezamăgit de imaginea cu care a rămas în percepția publicului și ar vrea să ia măsuri, potrivit fostei sale soții.

”Și astăzi am văzut finalul Insulei și Andrei mi-a promis niște lucruri, o să se lupte cu Antena 1, ca ei să dezvăluie niște adevăruri. E mai puțin relevant ce va face el și ce va demonstra, timpul va dovedi ce e mai bine pentru mine și pentru liniștea mea sufletească. Nu este un om rău, nu-l condamn, nu a greșit cu nimic, a făcut ce a simțit, dar nu s-a trezit nici în ultima instanță. Eu am greșit, mi-am călcat pe principii, nu sunt mândră de parcursul meu pentru că eu chiar sunt un om care are credință. Nu sunt un om întreținut, nu l-am ținut pe Andrei la pușcărie”, a spus Cristina, în timpul unui live făcut pe TikTok.

Și concurenta a fost profund afectată de cele întâmplate pe insulă și a luat decizia de a vindeca anumite răni emoționale, cu ajutor specializat. După emisiune, Cristina a dezvăluit într-o postare în mediul online că a apelat la terapie pentru a putea trece peste dezamăgirea provocată.

”Vă citesc, da, că am fost etichetată în mod special că să văd injurii și răutate, ce doriți să vă răspund?? Sunteți curioși cum decurge viața mea, vă pasă? Că idee duc o lupta interioară, am fost plasată într-o experiență care nu îmi face onoare, am încercat să țin piept în modul meu la tot ce îmi pregătise insula, mi-am călcat pe principii, în final am ales cu inima, apoi sunt telespectator ca și voi astăzi, am răni adânci, fac terapie, caut doar pacea și nu vreau să fiu luată drept exemplu, ci doar să fiu lăsată să trăiesc, în modul meu!

Îmi asum participarea, criticile și ce mai vreți voi, dar să știți că modul ăsta al vostru îmi răsucește cuțitul în rana, unii îmi vreți binele și poate vreți să mă ‘treziți’, alții doar împrăștiați răutate că asta aveți în suflete, păcat! Eu vă doresc bine și frumos! Doamne ajută!”, a scris Cristina Rotaru, de curând, pe Instagram.