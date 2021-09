Scandal uriaş chiar la mormântul Mădălinei Manole. Ce acuzaţii îi aduce fratele artistei lui Petru Mircea

Scandal uriaș chiar la mormântul regretatei Mădălina Manole. Fratele artistei îi aduce noi acuzații fostului soț al acesteia. Ce se întâmplă în familia controversată?

Fratele Mădălinei Manole nu uită! Un nou scandal aduce familia regretatei artiste în prim-plan. Cei care au iubit-o nu se pot împăca cu gândul decesului său brusc, iar vina este împărțită în familia fostului soț, spun aceștia.

Spiritele nu se liniștesc nici la locul unde artista își doarme somnul de veci. Fratele Mădălinei Manole susține că fostul cumnat a început să-l jignească și să îi vorbească urât în momentul în care au dat unul peste celălalt la cimitir.

Marian Manole și Petru Mircea au început să se certe ca la ușa cortului inclusiv la mormântul artistei. Anii nu i-au făcut pe cei doi să îngroape securea războiului, iar oricând se intersectează scânteile apar și ele. Războiul dintre cele două familii a început în urmă cu mai bine de 11 ani și nu pare că se va termina vreodată.

Marian Manole și Petru Mircea au reușit să se întâlnească la mormântul cântăreței deși fostul soț al acesteia ar ajunge acolo din ce în ce mai rar. Conform spuselor fratelui regretatei vedete, bărbatul vine doar de 2-3 ori pe an.

„El vine de 2-3 ori pe an la cimitir. Mai nou am înțeles că s-a însurat, am și văzut-o pe doamna lui acolo în curte, când m-am dus în aprilie. Are alte preocupări, la cimitir vine din ce în ce mai rar”, a mai spus fratele regretatei artiste.