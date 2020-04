Scandal monstru la Bravo, ai stil! Celebrities: Andreea Tonciu a părăsit platoul. Cine a scos-o din minți

Scandal uriaș la Bravo, ai Stil! Andreea Tonciu nu a mai suportat și a părăsit platoul. Cine a supărat-o atât de tare pe brunetă încât să o facă să plece chiar în timpul filmărilor?

Certurile continuă între Andreea și Raluca. Cele două s-au înțeles de minune o perioadă, iar acum acum pare că au ceva de împărțit. Cu toate astea, se știe că cel care o ajută cu ținutele pe Tonciu nu umblă deloc la imaginea altor concurente de la Bravo, ai Stil.

Amintim că tot scandalul dintre cele două a plecat de la o rochie, dar nu orice rochie, ci una făcută de designer-ul care îi este complice brunetei. Fosta prezentatoare de televiziune nu a fost deloc de acord ca solista să-i menționeze numele bărbatului, dar Raluca totuși a făcut-o. Din păcate, reproșurile au ajuns acum la un alt nivel, iar fina Aneimaria Prodan s-a văzut obligată de conjunctură să părăsească platoul. Jurații au rugat-o atunci insistent să revină măcar pentru jurizare.

„Aici se joacă teatru mult și nu mai știu dacă e adevărat ceva sau nu. Mă induc în eroare. Nu le luăm la rând, pe sărite. Nu am nimic cu Raluca. Doar ccă atât când văd atâta falsitate prefer să mă retrag. Eu spun acum – e vorba despre Raluca. Nu suport oamenii care sunt perverși. O luăm de la început? M-a deranjat că ei nu-i place să intre într-o polemică cu nimeni, dar provoacă. După ce că de trei emisiuni se vorbește de mine și de tine…Așa nu-ți place. Încep să mă enervez și părăsesc acest platou pentru că nu mai suport aceste nesimțiri. Dacă eu acum am explodat înseamnă că tu ai ceva cu mine personal. Dacă și acum am explodat….să mă ierte Dumnezeu”

