Scandal mare între iubitul Andei Adam şi fosta soţie. Viitorul soţ al artistei şi-a dat în judecată fosta nevastă

Iubitul Andei Adam se confruntă cu anumite probleme atunci când vine vorba despre relația pe care o are cu fosta soție. Afaceristul are împreună cu femeia o fetiță, așa că nemulțumirile pe care le are cu privire la creșterea micuței s-au transformat într-o ceartă de proporții.

Ce s-a întâmplat între iubitul Andei Adam și fosta soție

Anda Adam traversează o perioadă extrem de frumoasă din viața ei. Vedeta a fost cerută în căsătorie de către iubitul său, Yosif, într-o locație superbă, plină de romantism. Cei doi sunt extrem de îndrăgostiți și nu se pot dezlipi unul de celălalt, dar au mai multe lucruri în comun decât se așteptau fanii.

Anda Adam anunța că se desparte de fostul partener la începutul anului, în timp ce noul ei iubit a divorțat la finalul anului trecut. Afaceristul s-a căsătorit cu fosta soție, Ioana, în 2017, la Geneva, dar relația lor nu a avut succes. Cei doi s-au separat în mod legal prin acordul părților, potrivit WOWbiz.

Ce a vrut să facă partenerul Andei Adam. Fosta soție s-a impus

Actualul partener al vedetei are o fetiță din mariajul anterior, iar aceasta locuiește în prezent alături de mama ei. Totuși, Yosif nu s-a înțeles cu fosta soție după divorț în momentul în care și-a dorit să plece în Elveția alături de micuță, ținând cont că își dorea să își viziteze rudele.

Fosta soție nici nu a vrut să audă de această călătorie, mai ales pentru că micuța ar fi fost nevoită să rămână în carantină timp de 14 zile în momentul în care s-ar fi întors din țară, ținând cont de regulile impuse de autorități în pandemie. Astfel, cei doi foști soți au ajuns la tribunal.

Aceștia nu au ajuns la o soluție benefică, așa că s-au decis să acționeze în instanță pentru a se face dreptate. În cele din urmă, magistrații au admis parțial cererea făcută de afacerist, iar acesta a putut să petreacă o parte din vacanță cu micuța pe teritoriul României, nu în Elveția, așa cum spera.

Anda Adam s-a logodit cu noul iubit

Anda Adam le-a mărturisit fanilor că s-a logodit cu Yoif Eudor Mohaci. Vedeta a oferit o șansă unei povești superbe de dragoste după un divorț dureros și a fost cerută în căsătorie în Cappadocia, Turcia, în timp ce se afla în vacanță alături de bărbatul care a cucerit-o.

Vedeta a avut o relație cu Andrei Sorin Nicolescu, însă cei doi s-au hotărât să meargă pe drumuri separate la începutul anului. Aceștia au împreună o fetiță în vârstă de aproape 6 ani, pe nume Evelin.