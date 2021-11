Scandal la mormântul lui Leo Iorga: ‘Niște fanatici au făcut scandal că tata e înmormântat lângă Eminescu’ EXCLUSIV

Solistul Leo Iorga, care în urmă cu doi ani a pierdut nedreapta luptă cu o boală nemiloasă, cancer la plămâni, a fost înmormântat în Cimitirul Bellu, pe Aleea Scriitorilor, lângă marele poet Mihai Eminescu. Acolo și-a dorit, el își alesese locul de veci, în ultimele luni de viață. Decizia artistului nu a fost însă pe placul unor fanatici, familia Iorga confruntându-se recent cu o situație dureroasă, și-n același timp bizară, despre care fiul cel mare al lui Leo Iorga ne-a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro

Leo Iorga a dorit să știe unde va fi îngropat, așa că și-a ales singur locul unde își va dormi somnul de veci, aflat la doar câțiva metri de mormântul lui Mihai Eminescu. Iată însă că, la doi ani de la decesul regretatului artist, familia acestuia a trecut printr-o situație dureroasă:

”Niște fanatici au făcut scandal că de ce tata, considerat de ei rocker satanist, ca de altfel toți rockerii, e îngropat lângă Mihai Eminescu. Tata și-a ales singur mormântul aici. Dar, acum să fim serioși, scriitorii erau ușa de biserică? Eu consider acest scandal o mare răutate din partea oamenilor.

Edy Iorga ne mai dezvăluia, într-un alt interviu pentru playtech.ro:

Edy mai susține că ar avea o legătură paranormală cu tatăl lui, trecând printr-o experiență care nu mai lasă loc de vreo îndoială:

„Am avut acum câteva luni un necaz, nu mai aveam bani nici pentru chirie căci, la vreme de pandemie, firma mea de efecte pirotehnice nu produce din lipsă de evenimente.

Și mă tot gândeam de unde să fac rost de o sumă cu care să acopăr și utilitățile casei. La un moment dat, m-a sunat fratele meu mai mic, Paul, și m-a întrebat dacă am verificat contul în care tatăl meu primea bani din drepturile de autor.

Când am verificat, am găsit în jur de 1.000 de lei, exact suma de care aveam nevoie. M-am uitat spre Cer și am zâmbit. M-a ajutat cu bani, de dincolo de moarte. Cu siguranță, cei dragi ne veghează”, ne mai declara el, pentru playtech.ro.