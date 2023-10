Scandal la finalul meciului Dinamo – CS Universitatea Craiova. Nepotul lui Ilie Balaci, una dintre ”țintele” fanilor ”câinilor” – GALERIE FOTO

Dinamo a pierdut primul meci de la reîntoarcerea în SuperLiga României. „Câinii” au fost învinși cu 2-0 de CS Universitatea Craiova, iar la finalul partidei au fost tensiuni între fanii echipei gazdă și jucătorii formației din Bănie. Unul dintre cei implicați în acest conflict a fost și nepotul lui Ilie Balaci, Atanas Trică.

Dinamo și CS Universitatea Craiova s-au înfruntat pe stadionul „Arcul de Triumf” în prima etapă din SuperLiga României. A fost primul meci pe prima scenă pentru „câinii” lui Andrei Burcă, după anul de penitență din liga a doua. Soarta partidei s-a decis în repriza secundă, după golurile marcate de Andrei Ivan, în minutul 53, din penalty, și Jovan Markovic, în minutul 90+6, din pasa lui Alexandru Mitriță. Ahmed Bani a ratat o lovitură de la 11 metri.

„Am făcut o primă repriză modestă, nici eu nu mă așteptam să jucăm așa modest cum am făcut-o, dar și așa am avut trei ocazii clare de a marca. În repriza a doua, băieții au avut altă atitudine. Am discutat la pauză, și-au dat seama de greșeala pe care au făcut-o. Una peste alta, sunt mulțumit de rezultat, le-am spus și lor, sunt mulțumit de atitudinea pe care au avut-o în repriza a doua. Nu sunt mulțumit de prima repriză.

Dinamo e o echipă periculoasă. Bravo lui Ovidiu! Au avut spirit! Sigur, echipa mai valoroasă a câștigat. Până la urmă, rămân trei puncte foarte mari.

Sper să ne trezim rapid, pentru că urmează un joc contra unei alte echipe foarte bune, Oțelul Galați. Trebuie să fim responsabili, să avem atitudine”, a declarat Eugen Neagoe la finalul partidei.