Scandal la Antena 3. Ana Birchall i-a amenințat pe jurnaliștii postului: ”E nesimțire ce faci!”

Antena 3 a publicat un material în care Ana Birchall îi oferă lui Mircea Geoană suma de 5.000 de euro. Jurnaliștii postului de televiziune au susținut ulterior că ministrul Justiției le-a trimis mesaje și i-a amenințat că îi va da în judecată. Oana Stancu a făcut public ulterior mesajul primit de pe numărul de telefon al Anei Birchall.

În materialul video publicat de Antena 3, Ana Birchall îi oferă lui Mircea Geoană suma de 5.000 de euro. „Eu am aici 5.000 de euro. Contribuția mea la campanie. Dar, mă rog, vă ajută pe dumneavoastră acuma, dar asta-i contribuția mea în pregătirea unui loc eligibil pentru mine. Îmi cer scuze că sunt așa, eu am crezut că am și eu”, spune Ana Birchall pe filmare.

Jurnalista Oana Stancu a susținut ulterior că ministrul Justiției i-a trimis un mesaj editorului emisiunii. Ea a precizat că dacă Ana Birchall nu va face mai multe precizări, va publica întregul mesaj.

„Editorul emisiunii a primit niște mesaje de pe numărul doamnei ministru Ana Birchall. Nu știu dacă îmi sunt adresate. Citez: „Este nesimțire ce faci!” Doamna Birchall, bănuiesc că ați greșit numărul. În primul rând, nu vă permit să mă tutuiți. Nu ne cunoaștem. În al doilea rând, cu siguranță, vă referiți la alte persoane. Cine este beneficiarul mesajelor pe care le-ați primit este treaba dumneavoastră. Dacă vă referiți cu acești termeni la jurnaliștii de la Antena 3, vă sugerez să vă reevaluați poziția. Nu cred că este demnă de un ministru fie el și revocat”, a declarat Oana Stancu.

Ulterior, jurnalista Ana Maria Roman a anunțat că mai mulți jurnaliști de la Antena 3 au primit mesaje similare de pe numărul de telefon care aparține ministrului Justiției. Printre cei care ar fi primit mesajele se numără persoane care nu lucrează pentru postul de televiziune.