Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, decizie în cazul demiterii lui Felix Bănilă. Ce va face procurorul șef DIICOT

Ministrul Justiției a declarat că va urma să anunțe, atunci când va fi momentul, dacă va declanșa procedura de revocare a lui Felix Bănilă. Acest lucru se va întâmpla dacă Bănilă nu demisionează. Ce a mai spus Ana Birchall despre situația critică în care se află șeful DIICOT?

Ana Birchall a declarat că Felix Bănilă nu este pus deloc într-un moment oarecare sau prea ușor. Cu toate astea, orice instituției este „dincolo de persoane”. Ministrul Justiției a dezvăluit că între aceasta și Bănilă au fost numeroase discuții, cel puțin în ultimele luni. De asemenea, și-a arătat nemulțumirea față de câteva aspecte.

„Confirm că mi-am exprimat nemulţumirea faţă de câteva aspecte, în primul rând că de mai mult de 2 luni de zile, am solicitat măsuri ferme pentru combaterea criminalităţii şi a formelor asociate, fie că vorbim de trafic de persoane, exploatarea minorelor, criminalitate informatică. (…) Am solicitat măsuri inclusiv pentru a combate clanurile. Nu vă ascund că i-am exprimat profunda nemulţumire şi confirm că a fost o discuţie vineri şi am reluat şi ieri (marţi, n r.) că nu consider deloc acceptabil modul în care s-a acţionat vineri la domiciliul familiei Melencu”

Ana Birchall